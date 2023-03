Sant’Orso a tutto gas, tris delle meraviglie al ’Montesi’

villa san martino

0

olimpia marzocca

2

VILLA SAN MARTINO: Cocco, Bonci, Balleroni, Rossi, Vagnini, Tartaglia, Prodan, Pedini (29’ st Pemberton), Carsetti (40’ st Giannelli), Paoli (40’ st Pascucci), Piccioni (9’ st Guerra). A disposizione: Marcolini, Tirabassi, Righi. All. Cicerchia Claudio.

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli, Pigini, Abbrugiati,Tomba Montanari,Paolini, Arsendi (23’ st Bonvini, Rossetti (35’ st Pierucci), Felicissimo, Breccia. A disposizione: Polieri, Tonucci, Rossi, Campomaggi, Fabini, Santarelli. All. Barattini Roberto.

Arbitro: Gorreia Romario di Ancona (assistenti Baldisserri di Pesaro e Fuertes Bohorquez di Pesaro).

Reti: 39’ pt Felicissimo, 46’ pt Paolini su rigore.

Sconfitta all’inglese per il Villa San Martino. I rossoverdi pesaresi affrontano sulla carta una squadra abbordabile ai fini della classifica ma la realtà è che hanno giocato in condizioni fisiche deficitarie a causa delle molteplici assenze e ne hanno pagano lo scotto. Meritevoli i tanti under che hanno disputato giocano la loro onesta partita. Il risultato si concretizza tutto nel primo tempo, dove i padroni di casa tentano di costruire il gioco e sono anche pericolosi in diverse azioni. Al 39’ arriva il goal dell’Olimpia Marzocca con Felicissimo che è lesto in area ad incrociare sul palo opposto. Pruna dell’intervallo giunge il raddoppio della squadra del nuovo allenatore Baratttini su calcio di rigore che Paolini insacca alle spalle di Cocco. Nel secondo tempo non c’è storia con gli ospiti che gestiscono al meglio il gioco mentre i ragazzi del Villa San Martino creano poche occasioni. Una giornata da dimenticare per i giovani pesaresi.