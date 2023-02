Sant’Orso, altro scivolone in casa: Moie passa con un gol per tempo

S. ORSO

0

MOIE VALLESINA

2

S. ORSO: Palazzi, Rossi, Vitali, De Angelis, Brocca, Alegi (43’st Paolini), Mattioli (38’st Riberti), Cenerilli (30’ st Balducci), Messina, Luchetti (28’ st Saurro), Grussu (20’ st Giraldi). All. Fulgini.

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Gianpaoletti, Carboni, Balducci, Marini, Ruggeri, Mosca, Rossetti, Berardi (30’ pt Cercaci), Costantini (30’ st Pandolfi). All. Rossi.

Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno (assistenti Longarini di Macerata e Di Tella di Ancona).

Reti: 3’ pt Berardi, 30’ st Rosetti.

Il Moie Vallesina passa al "Montesi" di S. Orso realizzando un gol per tempo. Passa subito in vantaggio la squadra ospite con uno schema su calcio pizzato; è l’ottimo Berardi che da due passi insacca di testa trovando il vantaggio su una disattenzione della difesa del team di mister Fulgini. Il S. Orso non è proprio in giornata e si vede anche dalla poca concretezza in fase offensiva, a parte qualche apparizione in area verso la fine del primo tempo. La seconda frazione di gioco è piuttosto identica alla prima dove la compagine anconetana non corre grossi rischi, anzi in contropiede, è Rossetti che supera Palazzi chiudendo di fatto la partita alla mezz’ora della ripresa. Negli ultimi 15 minuti e nel recupero non accade nulla. Il Moie Vallesina scavalca in classifica il S. Orso che ,dopo la brillante vittoria di Mondolfo, incappa in un’ altra sconfitta interna. Quindi giornata senz’altro da dimenticare per la compagine fanese.