Sant’Orso, che colpaccio

ATLETICO MAROTTA: Mattioli, Curzi, Giobellina (1’st Pacenti), Morganti (24’st Orciani), Travaglini, Simone (34’st Biondi), Catalano (20’st Polverari), Marconi, Cordella, Bracci, Pompei D. (1’st Bertarelli). All. Pompei A.

S. ORSO: Palazzi, Rossi, Vitali, De Angelis, Brocca, Alegi, Saurro (15’st Latini), Grussu, Messina (35’st Balducci), Lucchetti, Mattioli. All. Fulgini.

Arbitro: Belli di Pesaro.

Rete: 23’pt Saurro.

Note: Ammoniti Lucchetti, De Angelis, Cordella, Pacenti, Rinaldi

Vincono i fanesi che spezzano l’equilibrio al 23’ quando un errore in uscita dell’Atletico permette al S. Orso di scavalcare la difesa dei blaugrana e per Saurro è facile battere Mattioli. Al 28’ ancora il S. Orso alla conclusione con Lucchetti con palla di poco a lato. Al 36’ vicinissimo al pareggio l’Atletico con Morganti, che liberato di tacco in area da Cordella, mette a lato di pochi centimetri. Fase favorevole ai padroni di casa che mettono in costante apprensione la difesa degli ospiti, fallendo un paio di favorevoli occasioni con Bracci e ancora Morganti. Ripresa che inizia con Lucchetti che, solo davanti a Mattioli, al 3’st si fa respingere il tiro dall’estremo difensore.

L’Atletico cerca di invertire l’inerzia della partita inserendo forze fresche, ma gli attaccanti non riescono a impensierire Palazzi. Gioca di rimessa il S. Orso che al 39’ st ancora con Lucchetti da fuori area chiama Mattioli ad un difficile intervento. Vince il S. Orso che sfrutta il gol messo a segno nel primo tempo e poi controlla la partita sfruttando le ripartenze. Male l’Atletico che ha avuto l’opportunità di cambiare la partita nel finale del primo tempo ma poi, nella ripresa, mai ha portato pericoli a Palazzi ed è sembrato senza idee.