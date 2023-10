Sant’Orso sorpreso dalla corazzata dorica

castelfrettese

2

vismara

1

CASTELFRETTESE: Sollitto, Yuri Sampaolesi, Lucchetti, Rango, Simone, Bartolini, Mazzarini (40’ st Capitani), Brunori, Beta (28’ st Rocchi), Massimiliano Sampaolesi, Ginesi (26’ st Mosciatti). All. Fenucci.

VISMARA: Melchiorri (31’ st Matteo Capomaggi), Ballotti, Paduano (1’ st Paris), Harrach (1’ st Gaudenzi), Palazzi, Marco Capomaggi (31’ st Pagnini), Nicolini, Letizi (23’ st Beninati), Renzi, Rossi, Pistola. All. Ferri.

Arbitro: Alfonsi di San Benedetto del Tronto. Reti: 9’ pt Mazzarini, 43’ pt Beta, 2’ st Renzi. Note: espulso al 91’ Palazzi per gioco falloso.

Nel duello tra matricole si sblocca la Castelfrettese che debella la pareggite centrando il primo successo dal ritorno in Promozione. Viene sorpassato in classifica il Vismara che subisce la seconda sconfitta stagionale. La Castelfrettese parte col giusto atteggiamento sbloccando il risultato col diagonale di capitan Mazzarini che finalizza l’azione avviata da Massimiliano Sampaolesi e rifinita da Bartolini. Il pari è evitato dal prodigio di Sollitto sull’incursione di Pistola e dal salvataggio sulla riga di Rango sull’inzuccata di Rossi. Il raddoppio è firmato allo scadere della prima frazione da Beta, alla quarta rete in campionato. La partita è riaperta a inizio ripresa da Renzi che sfrutta una leggerezza della retroguardia biancorossa.