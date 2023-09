Sant’Orso, vittoria in rimonta. Cade l’ostico MarottaMondolfo

s.orso

S. ORSO: Palazzi, Ferri (24’ st Luchetti), Rovinelli, De Angelis, Fontana, Vitali, Muratori (30’ st Saurro), Mattioli, Donati (35’st Tanfani), Bastianoni, Lepore(24’st Tonucci). All: Fulgini. ATLETICO MONDOLFO MAROTTA: Montesi, Rosetti, Pacenti(30’st Orciani), Morganti, Rosati, Tamburini, Tiribico, Marconi (24’st Creatore), Gambelli, Tonucci (15’st Bartarelli), Paolini. All. Sartini.

Arbitro: Ferroni di Fermo (assistenti Nabil Dancu di Jesi e Sami Tayeb di Pesaro).

Reti: 4’ pt Paolini, al 40’ pt Fontana, 37’st Tanfani.

Partita emozionante al "Montesi" di Sant’Orso con la vittoria in rimonta della formazione fanese. Parte forte il Mondolfo Marotta di mister Sartini che dopo essere passato subito in vantaggio con il bravo Paolini, già al quarto minuto continua ad organizzare un ottimo palleggio e ad essere pericoloso. E’ infatti un super Palazzi che devia sulla traversa una conclusione pericolosa degli ospiti. Pareggia il S. Orso con un bel gesto atletico di "Jimmy" Fontana che con magistrale colpo di testa infila alle spalle l’incolpevole Montesi. Parte con un piglio diverso la compagine fanese nella ripresa che, con Donati in un paio di occasioni, non riesce a finalizzare. E’ l’ottimo Tanfani, entrato in campo al posto di Donati, a siglare il gol della vittoria con una "foto" al portiere ospite. Con questo successo la compagine del S. Orso è al comando della classifica a punteggio pieno. Tommaso Giancarli