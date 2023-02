"Sarà il derby degli episodi Ma questa Vis può farcela"

Sandro Cangini, oggi direttore sportivo del Forlì (serie D), fa parte ormai di una Vis in bianco e nero anche se la sua maglia biancorossa ancora brilla negli occhi dei tifosi che lo hanno visto all’opera: è stato uno degli attaccanti simbolo degli ultimi 50 anni di storia vissina, protagonista della doppia promozione dalla serie D alle C1 nel ciclo Nicoletti degli anni ’80. Un romagnolo (ma da genitori marchigiani di Urbino) che ha fatto felice Pesaro: 35 gol in tre stagioni.

Cangini, il più bello?

"Direi i più importanti: quello al Gubbio e i due al Riccione negli spareggi per salire in C2 a Senigallia, stagione 85-86"

Come arrivò in città?

"Facevo parte del gruppo del Sant’Arcangelo che il diesse Margelloni e l’allenatore Nicoletti portarono a Pesaro per un ciclo vincente. Con me anche Fratta, Bronzetti, Tamburini, Succi"

Cosa ha rappresentato Pesaro per lei?

"Un crocevia fondamentale. Mi sono affermato come giocatore e come persona in un ambiente fantastico per l’entusiasmo che c’era. Nell’ultimo anno ci qualifcammo anche per la Coppa Italia con le squadre di serie A, ma poi io andai ad Ancona in B"

Domenica c’è Vis-Rimini, di chi si sente ex?

"Della Vis certo, a Rimini ho giocato solo in Primavera e come diesse sono stato poco da una parte e dall’altra"

Romagnolo o marchigiano?

"Sono marchigiano di famiglia, i miei genitori sono di Urbino, ho giocato a Pesaro e mi sento legatissimo a quella realtà. Diciamo che sono un pesarese che vive in Romagna"

Che partita si aspetta?

"Speculare. Nessuna delle due può perdere, diciamo che il pareggio sulla carta è un buon punto di partenza per entrambe, ma se devo indicare una favorita dico leggermente Vis"

Il Rimini ha una squadra importante...

"Sì, ha tanti giocatori di qualità, si è rinforzata, come del resto però la Vis che ha fatto un buon mercato con giocatori esperti come Tonucci e Gerardi e con un allenatore che ha capito come far rendere la squadra e come farla giocare"

Che Rimini deve aspettarsi Pesaro?

"Una squadra più brava a difendere che ad attaccare, che si deve difendere per vincere, un po’ come la Vis: sono due squadre a specchio. E del resto anche l’anno scorso la Vis che ha cercato di vincere senza difendersi le ha prese"

All’andata finì 5-0 per il Rimini: ai suoi tempi esisteva il regolamento di conti sportivo, vedi il 3-0 alla Ternana che fu restituito al ritorno nella gara decisiva per la C1: oggi ci sono ancora certe motivazioni in campo?

"Se prendi 5 gol e ti deridono è un conto, altrimenti sarà una gara nuova. Alla Vis di Nicoletti non piaceva perdere ed essere umiliata e infatti ribaltammo quel 3-0 preso a Terni, al ritorno nella gara che ci diede la C1 di fronte a 7500 spettatori al Benelli. Ma a prescindere dall’andata, la Vis dovrà giocare con cattiveria agonistica e voglia di fare risultato"

Quindi?

"Quindi gara combattuta e decisa dagli episodi. Per Pesaro su calcio da fermo: Tonucci, Bakayoko o Gerardi"

d.e.