Sarà un big match a ritmo di deejay

Ad allietare domenica allo stadio "Mancini" lo spettacolo calcistico del derby con la Vigor Senigallia, ci sarà come sempre da un po’ di tempo in qua l’energia musicale del deejay fanese Alessandro Baldini, la cui musica accompagnerà calciatori e tifosi, creando creando così un’atmosfera "carica" di entusiasmo collettivo. La spinta giusta per far esaltare in campo e sugli spalti tutto l’orgoglio granata. Un modo per rendere ancora più speciale la Giornata dal Cuore Granata! Da giorni sono mobilitati il Club Forza Alma, gli Ultras Fano e i Panthers ‘77 Fano per portare quanti più fanesi possibili sulle gradinate della "Curva Bronco", la curva riservata ai tifosi granata, dedicata dal Comune di Fano proprio un mese fa al supertifoso Federico Santini.