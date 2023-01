Sarà un duello di fuoco tra San Costanzo e Sant’Orso

La sedicesima giornata del campionato di Promozione è equamente ripartita tra gli anticipi e le gare di domenica. Diverse le società che hanno operato sul mercato di dicembre e quindi in questo fine settimana si potranno vedere all’opera squadre rinnovate, pronte a darsi battaglia per il risultato. Questo il programma odierno (ore 14,30): Atletico Mondolfo Marotta- Vigor Castelfidardo. Gli ospiti hanno sostituito in attacco Pantone con Pennacchioni e hanno ingaggiato l’under Guercio. "Non sarà certo una gara facile – dice il diesse del Mondolfo Marotta Paolo Pretelli- abbiamo già affrontato due volte in coppa gli avversari e ci hanno dato molto del filo da torcere". In dubbio Simone Bracci e l’under Catalano per acciacchi. Tre squalificati nel Castelfidardo: Marconi, Gasperini e Gioielli. Arbitro Luca Pasqualini di Macerata.

San Costanzo- San Orso 1980. "Sono contenuto di essere qui a San Costanzo – dice Antonio Crespi subentrato da poco alla guida della squadra - ringrazio il diesse Vagnini e il presidente Pagnetti per aver pensato a me e cercato, pur essendo una situazione complicata che ci vede ultimi in classifica è chiaro che faremo di tutto per giocarci la permanenza in categoria. Ho trovato un gruppo di ragazzi seri e disponibile, cosi come la società. Ogni partita sarà per noi una finale. Non lasceremo nulla di intentato. Siamo pronti". "Sicuramente sarà una partita particolare- sottolinea dall’altra parte il trainer del S. Orso Pierangelo Fulgini (foto) -sia perché è la prima dopo la sosta, sia per il cambio dell’allenatore da parte del S. Costanzo. Quindi un match dove non mancano di certo le motivazioni sia da una parte che dall’altra". Arbitro Alessandro Ulisse di Macerata.

Barbara- Valfoglia. Arbitro Daniele Serpentini di Fermo.

Moie Vallesina –Portuali Calcio Ancona. Arbitro Andrea Narcisi di San Benedetto del Tronto.

Domani si giocano le restanti quattro partite (ore 14,30): Biagio Nazzaro- Urbania. E’ una Biagio profondamente rinnovata quella che ospiterà l’Urbania. Ex di turno mister Pazzaglia che qualche domenica fa è stato chiamato per raddrizzare le sorti della squadra di Chiaravalle. Arbitro Federico Francesco Motzo di Pesaro.

Cagliese- Villa San Martino. Dopo il ko nell’ultima giornata (5 a 0 a Urbania) la Cagliese ha cambiato allenatore, al posto di Pierotti è stato chiamato Mirko Bettelli, 49 anni, con il neo mister sono arrivati anche i calciatori: Alessandro Ciacci centrocampista ex Gualdo e Genghini, attaccante ex Pergolese, Fabriano Cerreto e Lama. Anche il Villa San Martino si è rinforzato con gli arrivi di Alessandro Rossi (ex Vis e Jesina) e Denny Carsetti (ex Fermignanese). Arbitro Andrea Eletto di Macerata.

K Sport Montecchio- Osimostazione. Arbitro Francesco Tasso di Macerata. La capolista punta chiaramente al risultato pieno anche se di fronte trova un avversario che ha necessità di punti per uscir fuori dalla zona pericolante.

Gabicce Gradara- O.Marzocca. Gara per opposti obiettivi, il Gabicce per consolidare la posizione nei playoff , gli avversari, penultimi, per entrare in zona playout. 11 punti i punti di differenza tra le due squadre.

Amedeo Pisciolini