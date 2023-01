Sarà una partita nel segno degli ex Brevi da una parte, Brignani dall’altra

La partita degli ex. Brevi da una parte, Brignani dall’altra. L’uno artefice della salvezza dell’Olbia nella stagione 20192020, l’altro 31 presenze coi biancorossi nell’annata 20202021. Nasce proprio sotto questa stella il match coi sardi, vera battaglia per uscire dalle sabbie mobili della zona playout e rilanciarsi nel cuore della classifica. Cosa che, un po’ per tradizione un po’ per carattere, è nelle corde del tecnico vissino. Come nella parentesi con l’Olbia in una stagione iniziata con l’arrivo al posto dell’esonerato Michele Filippi, quando la squadra era al penultimo posto, e terminata con una decisiva vittoria ai playout nel doppio confronto con la Giana Erminio. Ora sulla panchina dei sardi siede l’ex Cosenza Roberto Occhiuzzi, una vita a Cosenza da calciatore e da tecnico. Quella di Olbia rappresenta la sua prima esperienza da allenatore fuori dalla Calabria.

"Ci aspettiamo un avversario tosto da affrontare. Veniva da un periodo negativo ma ha trovato un grande risultato che gli ha dato forza. È una squadra che ha un credo battagliero, quindi dobbiamo comportarci di conseguenza e tenere le antenne sempre ben dritte", così Occhiuzzi ha presentato la gara di oggi ai canali ufficiali dei sardi. Galluresi che sono in un momento di forma di tutto rispetto: "La squadra è tornata ad allenarsi con i pensieri rivolti esclusivamente alla Vis Pesaro perché sa di non poter fare diversamente – le parole di Occhiuzzi in riferimento al match vinto sul Montevarchi di Banchini - Il gruppo è concentrato, l’umore positivo, ma ribadisco che già da tempo la squadra sta bene perché ha saputo essere, giorno dopo giorno, sempre più coesa e unita". E sui diciotto punti in classifica: "Siamo dentro a una situazione ancora complicata e certamente ogni passo fatto in avanti dà morale e forza per il nostro prosieguo. A livello mentale è fondamentale coltivare certezze e stare bene. Ciò che mi dà grande fiducia è vedere oggi l’ambiente sintonizzato su un’unica frequenza". Il programma della 22° giornata: Rimini-Entella 1-4 (giocata ieri), Alessandria-Gubbio (Di Graci di Como), Montevarchi-Carrarese (Scatena di Avezzano), Carrarese-San Donato (Iacobellis di Pisa), Fermana-Recanatese (Ancora di Roma 1), Fiorenzuola-Recanatese (Restaldo di Ivrea), Pontedera-Lucchese (Andreano di Prato), Siena-Imolese (Sfira di Pordenone), Torres-Cesena (Pascarella di Nocera Inferiore). Il prossimo turno: Imolese-Torres (domenica 221, ore 14:30), Montevarchi-Siena, Olbia-Rimini, Recanatese-San Donato, Reggiana-Alessandria, Vis Pesaro-Pontedera (ore 17:30), Cesena-Fermana, Entella-Carrarese, Gubbio-Ancona, Fiorenzuola-Lucchese. Classifica aggiornata: Reggiana 46, Entella 42 (una partita in più), Cesena 41, Gubbio 39, Pontedera 36, Ancona 35, Carrarese 33, Fiorenzuola-Lucchese 32, Rimini (una partita in più)-Siena 31, Fermana 26, Torres 24, Recanatese 22, Vis Pesaro-San Donato 19, Olbia-Alessandria 18, Montevarchi 17, Imolese 16.

Riccardo Spendolini