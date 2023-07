Sarà una squadra ’stars & stripes’

Manca ormai solo un colpo da battere sul mercato, quello legato al centro titolare. Sta venendo fuori una squadra di impronta molto più americana rispetto a quella dello scorso anno, dove c’erano un greco, un serbo e un islandese. Ma la cosa che hanno in comune i nuovi acquisti, e diremmo anche abbastanza preziosa, è che tutti quanti hanno in dote una preziosa esperienza europea, quindi conoscenza del sistema di gioco che usano le squadre del vecchio continente. Non solo, hanno età e quindi maturità tecnica per cavarsela in tante situazioni rispetto a giocatori più giovani, alle prime esperienze da quest’altra parte dell’oceano. Buscaglia ha sempre avuto stranieri di questo tipo a Trento e la cosa funzionava. Ma la spina dorsale italiana sarà fondamentale per l’integrazione dei nuovi, per creare uno spogliatoio compatto e favorire il legame sia con la città che con la tifoseria.

e.f.