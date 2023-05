Saranno almeno 250 stasera al Forum Diretta tv su Nove

Saranno almeno 250 i tifosi biancorossi presenti oggi a Milano: riempiti due pullman e tante macchinate. Ieri, dei 280 biglietti a disposizione nel settore ospiti, non ne erano rimasti tanti a disposizione. Poi si vedrà come organizzare la trasferta di lunedì sera, certamente più scomoda, visto che si gioca alle 21 di un giorno feriale. La copertura televisiva comunque è buona per chi resta a casa: oggi la diretta è in chiaro sul canale Nove, mentre lunedì su DMax, canale 52 del digitale terrestre. Garatre, invece, andrà in diretta su Eurosport 1. Tutte e tre le partite sono comunque visibili anche in streaming su Eleven Sports e di conseguenza su Dazn, che ha acquisito la piattaforma. Intanto, oggi e domani sono gli ultimi due giorni in cui gli abbonati possono far valere la prelazione sul proprio posto in vista di garatre, che si gioca il 18 maggio a Pesaro.