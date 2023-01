Sassari, campo tabù per Pesaro Mai una vittoria in campionato

E’ un campo tabù quello di Sassari per la Vuelle che non ci ha mai vinto nemmeno una gara in campionato. L’unico scalpo i pesaresi lo hanno portato via in un incontro valido per le qualificazioni di Supercoppa, il 14 settembre del 2020 (78-81). In panchina c’era Jasmin Repesa, che stavolta vuol provare ad infrangere la maledizione in una gara che regala i due punti. Sono 14 le partite di campionato disputate - e perse - al PalaSerradimigni, 12 di serie A e 2 di serie A2. In totale i precedenti sono 34 e anche qui la Dinamo è in vantaggio 22-11. Una sfida difficile, quella di domenica, contro una buona squadra che finora è sotto le attese, avendo fallito l’appuntamento con le Final Eight.

I sardi, che occupano l’11° posto, fanno parte del gruppetto a quota 14 punti con Brindisi, Brescia e Trieste: al momento, per la classifica avulsa, è la Happy Casa ad occupare l’ottavo posto che garantisce i playoff ma la strada è ancora lunga e il Banco ha l’esperienza per riprendersi. Nell’ultimo turno la squadra di Bucchi è caduta a Napoli, interrompendo la serie positiva cominciata nella penultima giornata del girone di andata. Parecchio prolifica, 6ª in serie A con 82.8 punti di media, difensivamente si trova a metà della graduatoria fra le formazioni che subiscono meno punti (81,7 a partita). E’ la squadra che tira meglio da tre in serie A col 40%, la Vuelle è comunque sul podio, terza con il 38,7%. Il difetto più grave sono le palle perse dove quasi primeggia, suo malgrado, con 13,9 sprecate di media ogni sera dietro Verona con 14. Il giocatore più produttivo del Banco in fase offensiva è il lituano Bendzius che viaggia a 14,3 punti di media con il 49% da tre punti: nella vittoria con Scafati ha chiuso con la percentuale record di 7 su 9 dall’arco.

e.f.