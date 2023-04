Saurro-gol, Palazzi super Il Sant’Orso fa il pieno

SANT’ORSO

SANT’ORSO: Palazzi, Jennaco, Vitali, De Angelis, Brocca, Gabbianelli (1’st Alegi), Mattioli, Cenerilli (5’st Paolini), Messina, Saurro (41’ pt Latini), Balducci (10’ st Luchetti). All. Fulgini.

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Santi (30’ st Campomaggi), Pigini (40’ st Spanò), Abbruciati (30’ st Rossi), Tomba, Montanari, Paolini, Tonucci, Canulli, Felicissimo (35’ Arsendi), Asoli. All. Barattini.

Arbitro: Crincoli di Ascoli Piceno.

Rete: 25’ st Saurro

Note – Espulso Brocca al 4’ st per doppia ammonizione.

Parte forte la squadra ospite con Felicissimo che è pericoloso con un tiro dalla distanza e sulla ribattuta l’under Tonucci non riesce a metterla dentro. Il S.Orso ci prova alla mezza’oracon Vitali che dai trenta metri sfiora l’eurogol, è bravo il portiere anconetano a deviare con i pugni. Il Marzocca con Felicissimo rischia di segnare dopo una pericolosa azione personale. E’ il solito Saurro che ci prova dal limite sul finire del primo tempo ma il macth non si sblocca. La seconda frazione di gioco parte subito in salita per la compagine fanese: il centrale Brocca viene espulso per doppia ammonizione. Al 10’ del secondo tempo Palazzi compie un miracolo su un colpo di testa ravvicinato di Canulli. Si sblocca la partita al 25’: Vitali pennella un cross perfetto per Saurro che da due passi la mette dentro: Sant’Orso in vantaggio. Il Marzocca si butta in avanti e crea occasioni con lanci dalla trequarti mentre i fanesi si difendono con qualche affanno. Dopo 4’ di recupero l’arbitro fischia la fine. Esce sconfitto il Marzocca, immeritatamente; iI S.Orso con una partita gagliarda porta a casa tre punti fondamentali per i play off: ottima prova del portiere Palazzi; per il Marzocca molto bene Felicissimo.

Tommaso Giancarli