Scafati è un crocevia decisivo per una griglia migliore in coppa

Il mercato lascia il palcoscenico per un giorno al parquet. Dietro le quinte si continua a scandagliare la strada migliore per sistemare il roster, ma domani c’è una partita da giocare e anche piuttosto importante, nonostante il biglietto per Torino sia già in tasca. Perché, a seconda del risultato che si porterà a casa da Scafati, potrebbero decidersi le sorti di una Final Eight di successo oppure in salita. Vero è che nemmeno i primi tre posti sono già definiti quindi gli abbinamenti sono impronosticabili, ma in caso di arrivo al quarto o al quinto posto - in percentuale la posizione più plausibile per la Vuelle - è assai probabile che l’avversario del quarto di finale sia Trento, decisamente più abbordabile di Milano, Bologna e anche Tortona. La Vuelle poi ha ancora il dente avvelenato per la partita gettata alle ortiche contro la Dolomiti Energia ma questo è un altro discorso.

Solo in tre casi la Carpegna Prosciutto può acciuffare il quarto posto: in caso di arrivo a tre a quota 18 con Varese e Venezia, oppure a pari punti, sempre a quota 18, con Varese o Venezia. Per farcela bisognerebbe vincere e sperare in un ko di Trento. Che però gioca in casa con Reggio Emilia e dunque è difficile che perda. In tutti gli arrivi a quota 18 che coinvolgono anche Trento, i biancorossi sarebbero comunque quinti, perciò il duello fra le due sarebbe comunque servito.

Se invece la Vuelle dovesse perdere a Scafati la sua posizione potrebbe oscillare fra il quinto e il settimo posto. Sarebbe settima solo in due casi: in un arrivo a tre a 16 punti con Trento e Brescia e in un arrivo a due, sempre a 16, con Trento. In tutti gli altri casi sarebbe quinta o sesta. E ci sarebbe comunque una bella differenza perché il sesto posto potrebbe riservare brutte sorprese, se Milano o Bologna dovessero commettere un passo falso.

Per quanto riguarda la squadra di Caja, ha una sola possibilità di occupare l’ultima poltrona della Coppa Italia: vincere con Pesaro e arrivare a quota 14 punti insieme a Brescia (che dovrebbe perdere a Verona) e Brindisi (che dovrebbe battere Sassari). Solo in questo caso sarebbe ottava; se in questo terzetto ci fosse invece il Banco di Sardegna al posto della Happy Casa, la Givova sarebbe addirittura decima e quindi out. Quello che non condividiamo sono gli orari sfalsati della giornata, sarebbe stato più corretto far giocare tutti in contemporanea, visto che le classifiche avulse decideranno gran parte delle posizioni sulla griglia.

Partita scorbutica, quella di domani perché potrebbe esserci comunque un vago senso di appagamento per il traguardo raggiunto mentre Scafati avrà addosso l’adrenalina di una possibile impresa. Poi perché l’ex di turno Doron Lamb, finito ai margini dopo l’arrivo del nuovo coach, potrebbe anche essere schierato a sorpresa e le sue qualità di streak shooters, quei giocatori che si accendono e possono infilare una serie di tiri consecutivi, sono note. La Vuelle dovrà puntare ancora una volta su una difesa intensa e sul gioco collettivo per non farsi trascinare nel clima di bagarre che si potrebbe creare, dato l’ambiente caldo. Calma e sangue freddo per provare a portare a casa il risultato che serve.

Elisabetta Ferri