Scafati fa il miracolo e ora punta la Vuelle

Ieri sera si è completata la 25ª giornata di serie A con il posticipo fra Scafati e Brindisi. Ha vinto in un finale concitato la Givova (85-84) con uno sfondamento fischiato a Bowman a 2’’ dalla fine e canestro annullato. La squadra campana coglie così un successo pesante per la salvezza e domenica arriverà carica alla Vitrifrigo Arena. Dopo un primo quarto in perfetto equilibrio, la Happy Casa aveva messo la freccia nel finale del secondo periodo producendo un allungo che aveva messo a dura prova il morale della squadra di casa, con un David Logan sottotono, appena 2 punti all’intervallo per il "grande vecchio" e nessun canestro su azione. Ma nella ripresa tutto cambia. Sul fronte pugliese Marquis Reed (11 punti con 24 nelle triple) si mette nei guai con terzo fallo e tecnico che lo relegano in panca, mentre Scafati risale sino al -6 che chiude il terzo quarto. Poi tre triple di capitan Rossato ribaltano l’inerzia fino al sorpasso di Logan, risorto con 17 punti nel secondo tempo. Finale al cardiopalmo con Stone che dopo aver preso lo sfondo di Bowman getta al vento la rimessa ma l’ultimo tiro di Burnell non prende neanche il ferro. Poi durante i festeggiamenti si sfiora la rissa nel tunnel.

"Quando abbiamo abbassato i ritmi siamo tornati in partita ottenendo una vittoria vitale: ce la godiamo, ma abbiamo già la testa a Pesaro" dichiara Rossato. Quella di Scafati, datata 15 gennaio, è stata forse l’ultima vittoria davvero convincente sotto il profilo del gioco da parte della Vuelle, che passò con autorità sul campo dei campani nell’ultima di andata (69-81), con quattro uomini in doppia cifra strappando così la miglior posizione sulla griglia della Final Eight. C’era ancora Caja sulla panchina della Givova, prima che arrivasse Pino Sacripanti a sostituirlo per il terzo cambio di allenatore stagionale, un record. Ma il ruolino era rimasto deficitario, con una sola vittoria nelle ultime sette, due settimane fa contro Trieste, a chiudere una striscia di 5 ko consecutivi. La vittoria di ieri ha ovviamente rivitalizzato l’ambiente.

In coda nessuno lascia niente di intentato. Verona, che ha perso il suo centro titolare Taylor Smith, ha già trovato il sostituto ingaggiando Cyril Langevine che ha da poco concluso il campionato in Grecia con il Lavrio. Reggio Emilia invece, terminati i visti, è a caccia di una guardia comunitaria per chiudere la falla lasciata dal grave infortunio di Sacar Amin che si è rotto il tendine d’Achille. Ma sul mercato sono vigili anche le formazioni che ambiscono ad altri traguardi: Varese cerca un nuovo profilo fra gli esterni in proiezione playoff perché Reyes non si è mai ripreso veramente dall’intervevento al ginocchio, mentre la Virtus Bologna, scontenta dei suoi pivot, esplora il mercato dei lunghi per reggere il prevedibile confronto con Milano in una ipotetica finale scudetto.

Elisabetta Ferri