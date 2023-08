Scavolini premiato come sponsor storico a Pesaro: Ipia Award

Il 25 agosto a Forte dei Marmi si terrà una bella manifestazione, il premio per gli storici marchi del nostro basket, "Ipia Award" (Imprenditoria della Pallacanestro Italiana), intitolato alla memoria di Aldo Giordani. Non poteva mancare in questa lista la Scavolini cucine, che è stata sponsor per ben 38 anni consecutivi della Vuelle e detiene tuttora il record di continuità nella pallacanestro. Fra i premiati anche Ignis e Snaidero. L’idea nasce dall’associazione Liba Italia, fondata da Pierluigi Marzorati, che conta 180 iscritti tra ex campioni, arbitri, giornalisti e appassionati della palla a spicchi. "La nostra associazione – dice Marzorati, leggenda del basket canturino – nasce dall’impegno di sportivi che vogliono sviluppare progetti educativi per i giovani coinvolgendo il territorio, la scuola, le istituzioni, le grandi imprese e il mondo della comunicazione".