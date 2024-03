Scherma: bene Donatelli, fermata solo da Martina Batini, e gli altri pesaresi nella manifestazione nazionale di Lucca. Teresa inciampa nella campionessa del mondo

Il sogno di Teresa Donatelli si infrange solo di fronte alla quattro volte campionessa del mondo Martina Batini, in forza ai carabinieri. L’atleta dello schema Pesaro (da sinistra con Rossi, Ceccolini e Sora, foto di Trifiletti Andrea) ha disputato un bellissimo girone preliminare alla recente manifestazione nazionale di Lucca, accedendo al tabellone di eliminazione diretta ma cedendo alla fine all’atleta dei carabinieri. Resta comunque molto positiva la sua prestazione, in un evento di livello riservato ad Under 20 e Assoluti, e in cui hanno ben figurato anche i suoi compagni di squadra in un evento tra i più competitivi della stagione. Pesaro gareggiava con sette atleti: Luca Ceccolini, Teresa Donatelli, Ettore Grandicelli, Gioele Mancini, Jacopo Rossi e Lorenzo Sora.

Soddisfazioni sono arrivate per Pesaro negli Under 20 con diversi successi. Ettore Grandicelli, il

più giovane, conclude la gara 161mo. Gioele Mancini, Jacopo Rossi e Lorenzo Sora, terminano brillantemente il girone e concludono rispettivamente: 163mo, 97esimo e 136esimo. Luca Ceccolini, testa di serie numero 25 del ranking U20, ottiene tutte vittorie alla fase a gironi e si classifica 17esimo dopo la fase preliminare, quindi prosegue con una serie di vittorie nette, terminando 35esimo.

Nella seconda giornata di gare nuovamente Luca Ceccolini e Lorenzo Sora sono stati impegnati per gli Assoluti contro diversi atleti di livello tra cui campioni mondiali. Ceccolini, complice la stanchezza della gara del giorno precedente, non riesce a brillare al massimo delle sue possibilità e conclude 119esimo. Infine Sora vince gli incontri fondamentali per accedere alla fase di eliminazione diretta dove conclude la gara 87esimo.

d.e.