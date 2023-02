Schiochet è scatenato, l’Italservice corre per i playoff

Italservice Pesaro

4

Nuova Comauto Pistoia

2

(2-1 p.t.)

ITALSERVICE : Putano, Canal, De Oliveira, Schiochet, Dalcin, Ugolini, Kytola, Pires, Frontino, Joao Miguel, Paapanen, Cianni. All. Colini.

NUOVA COMAUTO PISTOIA: Weber, Galindo, Berti, Javi Roni, Guina, Vasile, Degan, Melani, Belloni, Bebetinho, Ugas, Caio. All. Fratini.

Marcatori: 7’39’’ p.t. Joao Miguel (I), 12’15’’ Galindo (NCP), 17’23’’ Schiochet (I), 0’57’’ s.t. Schiochet (I), 13’42’’ Galindo (NCP), 16’20’’ Schiochet (I).

Ammoniti: Vasile (NCP), Berti (NCP).

Arbitri: Emilio Romano (Nola), Domenico Di Micco (Cinisello Balsamo). Crono: Francesco Sgueglia (Finale Emilia).

Tre punti d’oro. L’Italservice con un super Schiochet, autore di una preziosa tripletta, si aggiudica lo scontro diretto con la matricola Pistoia e risale la china. Pesaro con questo successo si allontana dalla zona rossa e punta direttamente ai playoff. Un obiettivo ora possibile. Fondamentale sarà il match con il San Giuseppe, ma prima la pausa per la Nazionale e la gara con un’altra squadra affamata di punti, Aniene, l’11 marzo. Insomma ora i giochi sono tutti aperti. Mister Colini contro i toscani si può avvalere anche del recuperato Canal e davanti a un nutrito pubblico che ha onorato la giornata biancorossa, gli scudettati hanno sempre il duello in pugno, anche quando gli ospiti si avvalgono del portiere di movimento. Ad aprire le marcature Miguel che si smarca deliziosamente e infila Weber. Il Pistoia pareggia con Galindo dopo una manciata di minuti. Ma nessun pericolo, poi c’è Murilo show. Il laterale del ’93 è scatenato. La sua prima rete, la più bella, da quasi a terra tira un pallonetto che sorprende l’estremo difensore in uscita.

Nella ripresa è sempre lui a dettare legge. Gli ospiti non riescono a contenerlo e il brasiliano non perdona (3-1). A metà del secondo tempo mister Fratini prova il tutto per tutto con il power play. Il team del presidente Lorenzo Pizza in svantaggio numerico subìsce il secondo gol, Pistoia accorcia le distanze. Ma è proprio a porta vuota che il numero 21 pesarese firma il suo personale tris.

Gli altri risultati della 22ª giornata: Eboli-Aniene 3-1, Sandro Abate-Torino 4-2, Monastir-Pomezia 3-2, Roma-Pescara 3-4, Petrarca-Melilli 5-1, Came Dosson-Napoli 4-3. Oggi alle 20,45 giocano Meta Catania-San Giuseppe.

Classifica: Napoli 48, Came Dosson 44, Eboli, Roma 43, Sandro Abate, Pescara 40, Torino 37, Real San Giuseppe 29, Italservice, Pomezia, Aniene 25, Petrarca 24, Catania 23, Monastir 20, Pistoia 11, Melilli 4.

Beatrice Terenzi