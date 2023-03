Scoglio Jesi per il Fosso Playoff, derby Atletico

Domani nel campionati di Eccellenza si gioca per la decima giornata del girone di ritorno. Il programma vede impegnati l’Urbino in trasferta e il Fossombrone e il Gallo in casa. Particolarmente atteso il match tra la Sangiustese e la capolista Atletico Ascoli. Si gioca su tutti i campi alle ore 15.

Fossombrone-Jesi. La squadra metaurense (foto) che in classifica generale è seconda a meno uno dall’Atletico Ascoli, è reduce dal bel successo di sabato sul terreno del Valdichienti Ponte e domani vorrebbe tanto ripetersi. "Andiamo a giocarci una partita contro una squadra molto difficile da affrontare – sottolinea l’allenatore del Fossombrone Michele – perché oltre ad essere forte è anche ‘arrabbiata ‘ per gli ultimi risultati non favorevoli; per noi le difficoltà saranno molteplici anche se da parte nostra c’è sicuramente entusiasmo per le posizioni nobili della classifica. Abbiamo il centrocampista Bucchi squalificato e alcuni acciaccati ma speriamo quest’ultimi di recuperarli". Nessun squalificato tra gli ospiti. Arbitra Andrea Barbatelli di Macerata.

Atletico Gallo-Atletico Azzurra Colli. Match tra due squadre che, divise da un punto, ambiscono a trovare un piazzamento nella griglia playoff. Il Gallo viene dalla sconfitta sul Montefeltro di Urbino e gli ospiti dalla gara persa in casa contro l’Osimana. L’Atletico Azzurra Colli dovrà rinunciare gioco forza ai calciatori Andrea Petrucci squalificato in settimana per tre giornate e Filipponi, appiedato dal giudice sportivo per un turno. "Dopo la sconfitta di Urbino abbiamo di nuovo un bello scontro – dice il diesse del Gallo Ettore Mariotti – cercheremo di affrontare questa partita nel miglior modo possibile. Per fortuna rientrano sia Del Pivo che Barattini che hanno scontato la squalifica, all’andata fini 2 a 2 con i nostri avversari che avevano recuperato il 2 a 1 per noi". Arbitra Romario Gorreja di Ancona.

Maceratese-Urbino. I padroni di casa, che vengono da una brutta sconfitta in quel di Castelfidardo e attualmente stazionano nella zona playout, sono alla ricerca di punti ma anche l’Urbino ha necessità di fare risultato perché ha a portata dimano i playoff. "Incontriamo una società storica e importante della regione, non ha incominciato bene il campionato e ora si sta trovando in zona calda. Ha bisogno di punti e anche per questo sarà una gara difficilissima per noi, però veniamo da un’ottima partita vinta contro il Gallo e andremo là cercando di fare la nostra partita". Mister Ceccarini dovrà fare a meno del terzino destro Nisi squalificato per una giornata e punta a recuperare gli infortunati. Arbitra Abdelali Sabbouh di Fermo.

Le altre gare: P.S.Elpidio-Castelfidardo arbitra Bini di Macerata. Fabriano Cerreto-Valdichienti arbitra Ferroni di Fermo. Marina-Chiesanuova arbitro Giovanni Gianni di Reggio Emilia. Osimana-Montefano arbitro Paoloni di Ascoli Piceno. Sangiustese- Atletico Ascoli arbitro Moretti di Cesena.

Amedeo Pisciolini