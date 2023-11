Sconfitta incredibile dell’Under 19. Forlì rimonta 28-10 in un quarto

Dopo più di anno di imbattibilità nel girone interregionale di under 19, la squadra 2005-2006 allenata da Giovanni Luminati lunedì sera è uscita sconfitta dalla trasferta di Forlì, 89-86 dopo un tempo supplementare. La Carpegna Prosciutto in realtà approccia nel migliore dei modi il match, piazzando subito un importante parziale di 15-31 nel primo quarto che indirizza la partita; i due quarti centrali sono combattuti e a dieci minuti dal termine il punteggio recita 49-67. Quello che doveva essere un quarto di controllo e gestione diventa teatro per una rimonta clamorosa subita dal punteggio di 28-10 che manda la partita al supplementare; l’inerzia è tutta dalla parte dei romagnoli che la spuntano 89-86. Non basta la super prova offensiva di Maretto da 37 punti, seguito da Fainke (18) e Stazzonelli con 11.

Non riesce a sbloccarsi e incassa la sesta sconfitta su sei il Bramante, che lotta tutti i quaranta minuti a Santarcangelo, trovando il vantaggio all’intervallo (32-35) per poi cedere nel finale 68-63; Sabbioni e Nicolini, con rispettivamente 23 e 17 punti, sono i migliori. In under 17 Eccellenza è andato di scena il derby Vuelle-Delfino, recupero della terza giornata; partita mai in discussione, terminata con il punteggio di 70-37, mantenendo imbattuta la Carpegna Prosciutto in attesa della settima giornata, questo pomeriggio contro Senigallia. La Delfino ha poi subito rimediato alla sconfitta trionfando in casa contro Metauro e salendo così a 6 punti in classifica. Nell’altro girone non vince più il Bramante, sconfitto anche da Matelica 53-58, rimanendo fermo a quattro punti. Under 15 Eccellenza che entra nel vivo per la Vuelle di Mattia Costa, che ha trionfato in Baia Flaminia nel primo big match di stagione contro Sant’Elpidio 72-67 e rimane così prima a pari merito con la Stamura Ancona; l’Italservice Loreto non riesce a sbloccarsi invece contro Jesi, cedendo 41-57.

Leonardo Selvatici