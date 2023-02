Scontri di fuoco tra le quattro big del girone

Giornata importante in Promozione. Oggi si incontrano le prime quattro in classifica si scontrano tra loro. La capolista K Sport in trasferta con l’Atletico Mondolfo Marotta (quarto), la vice capolista Portuali Ancona con l’Urbania (terza). Sei anticipi (ore 15).

Portuali Calcio Ancona-Urbania (14,30). "Incontriamo – dice l’allenatore dell’Urbania Mirco Omiccioli – una pretendente alla vittoria finale che solo pochi mesi fa ha perso lo spareggio per il salto in Eccellenza. Servirà un’Urbania perfetta con grandi motivazioni per strappare un risultato positivo". Arbitro Animento (Macerata).

Atletico Mondolfo Marotta- K Sport Montecchio. "Una partita per noi importante come tutte d’ora in avanti – dice il presidente della K Sport Montecchio Enrico Tiboni – servono attenzione e concentrazione contro un’avversaria difficile". Arbitro Eletto (Macerata).

Fermignanese-Osimo Stazione. "Giocare con le anconetane è sempre dura – sottolinea alla vigilia del match l’allenatore della Fermignanese Marco Teodori – l’Osimo Stazione verrà a Fermignano per fare una partita difensiva e sfruttare le ripartenze. Dovremo stare molto attenti alla velocità e alla forza dei loro giocatori". Arbitro Chiariotti (Macerata).

Barbara-Sant’Orso. "È un momento non molto fortunato per noi – spiega il trainer del Sant’Orso Pierangelo Fulgini – per le molteplici assenze di diversi giocatori per vari motivi, ma a Barbara vogliamo migliorare la nostra classifica". Arbitro Denti (Pesaro).

Moie Vallesina-San Costanzo. Il diesse del San Costanzo Vagnini cosi presenta la partita: "Gara difficile dopo una bella vittoria in casa, affrontiamo una squadra in serie positive da cinque partite e che ha trovato il ritmo e la quadratura sul piano del gioco e punta a giocarsi i playoff. Impegno non semplice, è chiaro che dobbiamo guardare quelle che sono le forze oggettive in campo ma dobbiamo lavorare molto sulla capacità del gruppo di essere compatto e coeso per fare risultato. L’obbiettivo nostro è questo. Noi veniamo da un periodo buono, ma per vincere oggi dovremo sfornare una prestazione di alto livello. Quello che conforta è che il gruppo segue, lavora bene durante la settimana e ci crede, già sono queste le condizioni per cui si più a andare a Moie per cercare concretamente di fare il risultato". Arbitro Serpentini (Fermo).

Le altre partite. Vigor Castelfidardo-O.Marzocca. Arbitro Gasparoni (Jesi). Domani due derby: Gabicce Gradara-Cagliese. Arbitro Ciccioli (Fermo). Valfoglia-Villa San Martino. Arbitro Malascorta (Jesi).

Amedeo Pisciolini