Scopriamo l'universo del basket pesarese, storie, record e personaggi

Siamo scesi qualche piano sotto e abbiamo ri-scoperto che c’è un universo molto vivace sotto il vertice della Vuelle su cui puntiamo i riflettori ogni giorno. Dopo aver presentato il campionato di serie C, partito lo scorso week-end e quello di serie D, che comincia nel fine settimana, oggi il panorama si apre sulla Promozione, dove Marotta è l’unica delle 14 pesaresi iscritte a cui tocca giocare nel girone anconetano per ragioni geografiche. Ci sono una miriade di giocatori formatisi nei migliori settori giovanili della regione che gravitano in queste categorie: chi per diletto, chi perché non ha tempo di allenarsi a più alto livello, chi perché forse non ne ha le capacità. Ma tutti hanno in comune la stessa passione per la palla a spicchi. E vale anche per gli allenatori, che si dedicano con tanto impegno a migliorare questi ragazzi, magari facendoli anche divertire senza la pressione delle serie maggiori. Di sicuro in questo sottobosco del basket ci sono storie curiose, magari anche edificanti, che meritano di essere conosciute, record detenuti o battuti, episodi strampalati successi in chissà quale trasferta, personaggi da ricordare. Vi preghiamo di farcelo sapere e di segnalarcelo tramite la mail di chi cura questa pagina (selvaticileonardo@gmail.com) e lo racconteremo in questo spazio che vogliamo diventi anche il vostro.

e.f.