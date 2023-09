Scorsini: "Alma con la testa giusta per l’esordio Ma il ko di Serges proprio non ci voleva"

Fano concentratissimo per l’esordio di campionato domani contro il Vastogirardi di fronte al proprio pubblico del ‘Mancini’. "La squadra si è allenata questi giorni con molta attenzione e serenità – ci ha detto mister Marco Scorsini – vista anche la buona prestazione e la vittoria di domenica scorsa contro la Vigor Senigallia in Coppa Italia. Una vittoria che ha portato autostima in un gruppo che, lo ricordo, è composto per la grandissima parte da giovanissimi". A turbare un po’ il clima è stato l’infortunio riportato da Serges proprio nella gara di domenica scorsa. "Serges era uscito claudicante dalla battaglia di Senigallia – conferma il tecnico granata – e dagli accertamenti clinici si è visto che ha riportato una piccola lesione muscolare. Non ci voleva perché Serges era uno dei giocatori più in forma in questo momento, ma il calcio purtroppo è fatto di questi incidenti di percorso".

Il ventenne attaccante granata, alla sua terza stagione con la maglia granata, dovrà osservare qualche giorno di cure e riposo, come gli ha prescritto il medico Manlio Pierboni. A questo proposito la società di via Toscanini, con il presidente Mario Russo in testa, ha tenuto a confermare tutto lo staff medico, a cominciare dallo stesso Pierboni, al dottor Luca Stefanelli e al massaggiatore Leonardo Profili. Lo stop di Serges non ci voleva in un’Alma che aveva trovato un suo equilibrio, proprio in virtù del fatto che l’esterno sinistra, fungeva da seconda punta e da raccordo con il centravanti ghanese James Tenkorang. "Sto cercando di valutare la pedina giusta al posto di Serges – rivela ancora Scorsini – e oggi nella rifinitura allo stadio vedrò le soluzioni che mi convincono di più, perché quella di domani sarà una gara molto insidiosa". In pratica uno scontro diretto per la salvezza. "Dobbiamo iniziare a pensare ad un Fano operaio che deve salvare questa categoria. Dobbiamo farlo tutti insieme e per questo mi sento di dover chiamare a raccolta tutta la città e la splendida tifoseria perché diano una mano a questi ragazzi che sono l’orgoglio di Fano e dei colori fanesi".

Biglietti. Per il match di domani contro il Vastogirardi sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita (diritto 1,50 euro in più) nei rivenditori autorizzati: Bar Giolla in via Castelfidardo 6, Prodi Sporti in viale Piceno 14, Bar Polvere di Caffè in via Bellandra 138. Prezzi: Curva 10 euro, Tribuna laterale 25 (ridotto 18(, Tribuna centrale 35 (ridotto 25). I botteghini dello stadio "Mancini" invece saranno aperti dalle ore 13 alle ore 15 di domenica. La società ricorda che sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento per cui la biglietteria sarà aperta per emissione e consegna degli abbonamenti nei seguenti giorni e orari: sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, domenica dalle 13.

sil.cla.