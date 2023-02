Seconda categoria, battaglia nel gelo a Carpegna La spunta la Vadese con un gol contestato

0

VADESE

1

: Belfortini, Ciacci, (58’ Jallow) Panettieri, Raffelli, Piccini, Lazzarini L., Mahmutaj, Lazzarini Mar., Monti, Gambuti, Cedrini (5’ Baldinini (72’ Lauretta). All. Grassi.

VADESE: Del Gallo, Guerra, Vlavonou, Zaaraoui, Maciaroni, Virgili, Bravi (62’ Ugolini), Ndiaye, Tassi (78’ Sansuini), Rosetti, Santi. All. Arcangeli.

Arbitro: Ballarò di Pesaro.

Rete: al 30’ autogol di Piccini (C).

Nel recupero della 16ª giornata il Carpegna cade in casa di misura al cospetto della nobile decaduta e quotata Vadese. Una gara giocata su un terreno ghiacciato e con qualche fiocco di neve. I biancoazzurri locali hanno lottato e creato molto, ma alla mezz’ora sono gli ospiti ad andare in vantaggio per uno sfortunato autogol di Piccini scaturito da calcio d’angolo e viziato da un’evidente spinta sul portiere Belfortini. Tra i singoli, ottima la prova del capitano Marco Lazzarini, tra gli ospiti Santi. Il Carpegna resta a quota 18, la Vadese rinsalda il terzo posto con 37 punti, a meno 5 punti dal Santa Cecilia e a meno 8 dalla capolista Peglio.

am.pi.