Seconda categoria. Il momento d’oro per il Casinina. Romani: "Tifosi fondamentali»

Nel girone A il Tavernelle, in forma smagliante, ha agganciato in vetta l’Olimpia Macerata, così come per il secondo posto la Vis Canavaccio ha raggiunto il Carpegna. Tra le prime e le due inseguitrici si sono due punti di differenza. A tre lunghezze l’Apecchio. Una lotta per la vittoria finale (e relativi playoff) aperta a diverse squadre considerando che nel raggio di 6 punti ci sono ben 9 squadre. In fondo la maglia nera è sempre dello Schieti.

I numeri del girone A. La capolista Macerata Feltria dopo 2 sconfitte è ritornata a fare risultato (1 pareggio sul campo del Santa Cecilia), stessa cosa per il Carpegna (1 pari a Sassocorvaro dopo 2 sconfitte). Quarta vittoria consecutiva senza subire reti per il Casinina che si è portata a casa anche il derby di ritorno contro lo Schieti, replicando il risultato dell’andata. "Stiamo attraversando un buon momento – sottolinea il mister del Casinina Romani – speriamo di continuare su questa strada. Siamo contenti del gruppo, abbiamo bravi ragazzi e bravi calciatori, i tifosi poi sono il nostro dodicesimo uomo". Terza vittoria consecutiva per l’Apecchio del presidente Pierotti. Ben 27 i punti di differenza tra le prime e l’ultima. L’unica squadra a non aver ancora gioito per una vittoria è lo Schieti. Del Tavernelle l’attacco più prolifico (34 gol), dello Schieti quello più asfittico (9). L’Atletico Luceoli Cantiano è il team più abbonato ai pareggi (9). 22 i gol dell’ultimo turno, 3 in più della settimana precedente.

I bomber del girone A. 11 gol: Luca Alpino (Carpegna), 10 reti: Matteo Dionisi (Tavernelle), 9 reti: Lorenzo Ezelaj (Tavoleto), 8 reti: Soren Azalian (Tavoleto), 7 reti: Alessandro Sebastianelli (Frontonese), Vittorio Lucarini (A.Luceoli Cantiano), Umberto Federici (Casinina), Simone Monaldi (Piandimeleto) e Luca Turchi (A. Sassocorvaro), 6 reti: Mirco Politi (O.Macerata Feltria), Simone Pagliari (Tavernelle), Elhadji Niang (Cà Gallo) e Juan Emannuel Crosetta (Casinina). Nel girone B il Muraglia conserva i sette punti di vantaggio sul Cuccurano ma ne guadagna due sul Villa Ceccolini, ora terzo a meno 10 . Al quarto posto (a meno 14) l’Arzilla, quindi una classifica in alto ben definita rispetto al girone A. Ultima in graduatoria il Real Metauro. Qui la differenza tra i due poli della classifica è di 33 puti.

I numeri del girone B. Sei le vittorie dell’ultimo turno (una in più della giornata precedente) di cui 5 ottenute da chi giocava in casa. Si è segnato su 6 campi per un totale di 19 reti (3 in meno del turno precedente). Del Muraglia l’attacco più prolifico (38), di contro quello che ha segnato di meno è quello del Real Metauro (13). La difesa che ha subito di più (39) appartiene, suo malgrado, all’Hellas Pesaro, quella meno perforata appartiene al Muraglia (solo 15 i gol subiti).

I bomber del girone B. 12 reti: Matteo Barbaresi (Della Rovere), 10 reti: Lucas Javer Cabello (Muraglia), Luca Ambrogiani (R.Urbinelli), Alessio Scavolini (Muraglia) e Dylan Andretta (Villa Ceccolini). 9 reti: Federico Tombari (Pontesasso). 8 reti: Andrea Manna (Isola di Fano) e Matteo Agostini (Csi Delfino Fano). 7 reti: Matteo Bocci (R.Urbinelli) e Matteo Galdenzi (Csi Delfino Fano). Seguono con 6 reti a testa sei calciatori.

La squadra della settimana (A e B). 1)Marinelli (Cuccurano), 2)Ciacci (Cà Gallo), 3) Moschella (Fortuna Fano), 4)Macciaroni (River Urbinelli), 5)Rocchetti (Macerata Feltria), 6)Montanari (Marottese Arcobaleno) 7)Biagiotti (Vis Canavaccio), 8)Fraternali (V.Apecchio), 9)Pagliari (Tavernelle), 10)Tombari (Pontesasso) 11) Crosetta (Casinina). All. Romani (Casinina). Arbitro Bindella di Pesaro (Csi Delfino- Arzilla).

Amedeo Pisciolini