Seconda categoria, la tripletta di Cabello incanta il Muraglia

Chi ricorda Lucas Javier Cabello? A dir la verità in pochi, ma il trequartista argentino, alla soglia dei 45 anni, gioca ancora in Seconda Categoria nelle fila del Muraglia che, con in testa il presidente Stefano Falcioni, sognano insieme perché sabato scorso ha messo a segno una tripletta, raggiungendo i dieci gol stagionali. Con la tripletta di Cabello il Muraglia è tornato a vincere dopo un mese di digiuno battendo per 4-2 la Marottese. "Sono felice della tripletta - spiega Cabello -, ma soprattutto per aver ottenuto una brillante vittoria: il primo gol ho solo appoggiato in rete una respinta del portiere; il secondo, sempre di testa, dal limite dell’area piccola su assist di Di Guido e la terza invece è arrivata nel finale, sugli sviluppi di una punizione battuta da Benucci, che mi ha permesso di farmi metà campo da solo contro il portiere e quando è uscito l’ho battuto con un pallonetto. Dedico la tripletta alla mia ragazza e a mio nipote, che mi seguono ovunque e al Muraglia". A quasi 45 anni, è nato il 23 agosto 1978, Cabello spera di trascinare il Muraglia ai playoff. "Ho ancora tanta passione, entusiasmo e continuare a giocare mi serve per stare bene fisicamente - afferma Cabello - quella di sabato scorso è stata una vittoria importante ed ora speriamo di ritornare in corsa per ottenere un posto tra le prime cinque e poter disputare i playoff". Il buon Cabello che aveva giocato in Argentina nei Newell’s Old Boys arrivò in Italia nel 2001 dove giocò a Grosseto in serie D.

"Sono oltre 20 anni che sono in Italia - racconta Luis Javier Cabello . - Dopo Grosseto ho girato parecchio; nel 2002 sono andato a Jesi, poi ho continuato la mia avventura in Svizzera, al Wintherthur in serie B, di nuovo alla Jesina e dal 2005 un triennio alla Vis Pesaro che allora disputava i campionati di Promozione ed Eccellenza; quindi all’Urbino Pieve, all’Osimana, alla Cagliese, in Romagna alla Sammaurese di San Mauro Pascoli e diverse stagioni al Vismara del presidente Flavio Parlani. E adesso a Muraglia dove mi trovo benissimo". Poi Cabello conclude: "Qui a Muraglia, oltre a giocare posso allenare le categorie Giovanissimi 2009 e Allievi 2007. Inoltre sempre con il gruppo sportivo Muraglia organizzo gli incontri per l’attività calcistica nelle scuole dell’infanzia e primaria dell’istituto comprensivo Giacomo Leopardi".

Luigi Diotalevi