Sei squadre si giocano il titolo e un posto al sole nei playoff

In Eccellenza a tre giornate dal termine se non c’è tutto, c’è molto da decidere. Sei le compagini che raggruppate nel giro di 4 punti si giocheranno la vittoria finale e un posto nei quattro disponibili per i playoff. Ma vediamo quale sarà la corsa delle prime due (A. Ascoli capolista e Fossombrone vice a- 1) deputate più delle altre per la vittoria finale. La capolista Atletico Ascoli che ha 47 punti dovrà vedersela in trasferta con l’Atletico Azzurra Colli (quarta in graduatoria a meno 3), poi in casa ospiterà il Castelfidardo (attualmente in zona playout) e nell’ultima giornata dovrà far salire al Montefeltro per affrontare l’Urbino. Il Fossombrone da parte sua che di punti ne ha 46, è atteso dal match casalingo contro la Maceratese (ormai salva), dalla trasferta di Osimo (che con 43 punti ha ancora la speranza di reinserirsi nei playoff) e dall’ultima gara (in casa) contro l’Atletico Gallo (44 punti e in piena corsa playoff). Ora domenica si ritorna in campo, poi si riposa per la sosta pasquale, sette giorni dopo si rigioca e la successiva giornata si riposa per il Torneo delle Regioni, la domenica dopo si scende in campo per l’ultima giornata.

MERCATO. La Sangiustese che domenica prossima andrà ad affrontare il Castelfidardo e che punta ad evitare i playout ha ingaggiato Fernando Damian Tissone, centrocampista classe ’86 e con ben 162 presenze in serie A tra Atalanta, Sampdoria e Udinese. Indubbiamente un gran colpo per il team allenato da Gabriele Morganti.

Il Comitato Regionale della Figc ha reso noto le date di svolgimento delle gare playoff e playout. Questo il calendario gare. Play-off: mercoledì 7 maggio 1° turno, domenica 14 maggio finale play-off. Qualora si rendesse necessario effettuare gara di spareggio per determinare la vincente del campionato le due date subiranno modifiche. Play-out: domenica 7 maggio eventuale spareggio, domenica 14 maggio turno unico.

SALTA LA PANCA. Il Chiesanuova ha fatto sapere di aver esonerato l’allenatore Andrea Mazzaferro. Fatale per lui la sconfitta di domenica sul campo della Maceratese. In bilico anche la panchina della Jesina, sembra mister Marco Strappini dopo le ultime due sconfitte (l’ultima contro il Porto Sant’Elpidio ultimo in classifica generale) sia in procinto di rassegnare le dimissioni. La Jesina puntava ai playoff, obiettivo ormai difficile da raggiungere. In Promozione l’Osimo Stazione che nell’ultimo turno ha perso contro l’Olimpia Marzocca ha cambiato allenatore, al posto di Roberto Girolomini ha scelto Marco Michettoni, ex del Montefano e già nella panchina di altre squadre.

Amedeo Pisciolini