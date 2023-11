Semifinale di andata: l’Osimana affonda il Montecchio-Gallo K-Sport Montecchio Gallo perde in casa contro l'Osimana nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia. L'Osimana si porta in vantaggio con un rigore e una rete di Alessandroni, mentre il K-Sport non riesce a reagire.