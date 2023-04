Senza mordente, e l’assenza di Brevi ha pesato

Sbiadita, inconsistente, irritante. Senza mordente e senza logica. Lontana anni luce dall’idea di una squadra che lotta. Con un piglio e un trend da retrocessione diretta, se non fosse che i punti di vantaggio sul Montevarchi sono ancora 6, e forse rimarranno tali fino a fine stagione. Ma la Vis vista a Gubbio, di squadra di Serie C, ha ben poco. Dislivello tecnico con gli umbri a parte, quella offerta dagli uomini di Brevi (squalificato) è una prestazione da prendere, appallottolare e lanciare nel cestino delle batoste stagionali. Anche perché nei bassifondi del girone B nessuno è rimasto a guardare: vittoria e salvezza diretta vicina per Olbia (4-0) e Torres (1-3), exploit a Montevarchi per il San Donato (1-3), punticino col Rimini per l’Imolese (1-1).

Ed è proprio coi romagnoli che la Vis ha tra le mani l’ultima, vera carta per ricucire sul treno sardo e trovare la migliore posizione in vista di playout che, pragmatismo alla mano, sono a un passo. Intanto, quale spiegazione dare all’ennesima sconfitta in campionato? Premesso che il club di via Simoncelli è ancora in silenzio stampa, una risposta l’ha provata a dare il tecnico del Gubbio Piero Braglia: "La Vis prima di tutto non aveva l’allenatore in panchina, e penso che qualcosa abbia inciso. Detto ciò, per me i giocatori che ha sono forti, poi però i problemi che può avere la squadra non li posso sapere. Penso che si giocherà tutto giovedì prossimo con l’Imolese". Il timoniere grossetano poi si sofferma sul momento dei suoi: "Per noi è già straordinario ciò che stiamo facendo. Poi se riusciamo a migliorarci e a fare un ulteriore salto di qualità va bene". E sull’impiego fruttuoso degli under, su tutti Spina e Arena: "Anche oggi siamo partiti con cinque under, e continueremo a farlo anche dalla prossima partita, quando verrà meno l’obbligo di schierare i giovani".

r.s.