Serata di grande ciclismo con Velasco e Baroncini

Una serata dedicata ai campioni del ciclismo, alle società del ciclismo della nostra provincia e anche a Marco Ragnetti, il giovane ciclista tesserato negli Allievi dell’Alma Juventus Fano morto in un incidente stradale l’anno scorso. E’ l’iniziativa in programma oggi alle 20 alla Tenuta del Monsignore, poco dopo Gradara, a San Giovanni in Marignano. Presenti gli atleti dell’universo ciclistico di ogni categoria che potranno incontrare alcuni dei grandi campioni di oggi: tra gli altri il campione d’Italia in carica, Simone Velasco, l’ex campione tricolore Filippo Zana e altri talentuosi ciclisti come Giovanni Carboni, Filippo Baroncini e l’azzurra Rachele Barbieri. "Marco Ragnetti è sempre nel cuore di tutti noi e questa serata di grande ciclismo – dice Maurizio Radi, titolare e fondatore di Fisioradi Medical Center e coorganizzatore, insieme a Giacomo Rossi di Ca’ Virginia, dell’evento – è dedicata a lui e a tutti i tantissimi appassionati di questo sport che parteciperanno a questa seconda edizione. E’ la passione che anima le due ruote e lo dimostra un movimento sempre in crescita, non solo dal punto di vista agonistico ma anche educativo: la bici è salute e sostenibilità". L’evento, aperto a tutti su prenotazione, è realizzato grazie anche alla collaborazione di Enervit, Nob, Eyerise, Cicli Olivieri, Pesaro Assicura, Imatra, Falegnameria Artigianale, Crainox, Valeriani & Rossini, Stemas, Azienda Agricola Aia Vecchia, Green Bike, Netability e Hotel Blu Arena".