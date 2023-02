Bizzini 7,5: a parte quella disattenzione coi piedi per il resto compie interventi con grande intuito e sicurezza.

Bonacchi 6,5: presidia la sua zona difensiva sempre con tempismo e vigoria fisica.

Schiaroli 7: è baluardo insormontabile specie quando la pressione degli ospiti si concentra nell’area granata.

Tomassini 6,5: prestazione di sostanza, volta a neutralizzare ogni possibile pericolo per la difesa fanese.

Serges 6,5: lavora con assiduità lungo la fascia anche se il suo è un lavoro di contenimento. Zanni 7: corre fino all’ultimo e si merita il gol del raddoppio per la caparbietà con cui gioca sempre.

Urbinati 6,5: un uomo per le palle alte ci voleva e davanti alla difesa lui distribuisce pure sicurezze.

Nappo 6: compie il lavoro oscuro di chiudere ogni varco e lo fa con la consueta generosità.

Brunetti 6,5: mostra di avere piedi buoni e la giusta sfacciataggine dei più giovani. Bravo! Broso 8: il capitano segna dopo pochi minuti il gol che spacca la partita. Poi prova a far respirare la squadra. Nappello 6: da lui ci si aspetta che domestiche il pallone tra i piedi per far salire la squadra, stavolta il compito è lasciato a metà.

Capezzani 6: rientra dopo lunga squalifica, e si fa subito notare per il palleggio che serve nei momenti decisivi.

Roberti 6: entra al posto dell’altro ragazzino Brunetti per dar man forte alla difesa.

Allegrucci 6: come sopra, rileva Serges per chiudere la fascia.

Zingaretti e Cecconi ng.

Porto d’Ascoli: Testa 6; Petrini 6 (21’ st Zoboletti 6), Sensi 6, Rovinelli 6 (10’ st Verdesi 6), Pasqualini 6; Parolisi 6 (21’ st Buonavoglia 6), D’Alessandro 6, Pietropaolo 5,5; Rossi 6,5 (10’ st Passalacqua 5), Battista 6 (25’ st Spagna 6,5); Napolano 7.

Arbitro Tona Mbei di Cuneo 5: bravino, mostra in due occasioni però di non conoscere il regolamento.