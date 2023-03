La sconfitta con la seconda della classe non ha condizionato il morale della Fiorini Pesaro Rugby che continua la sua corsa per un posto tra le prime cinque del girone. "Giocare in casa ci ha dato la carica, abbiamo tirato fuori una bella prestazione, di carattere, ma la tecnica della Capitolina si è fatta sentire". Queste le parole di Giovanni Porcellini, giovanissimo centro giallorosso. Il ritorno sul campo di casa non ha segnato l’inversione di marcia per i kiwi.

Contro i romani è arrivata la quinta sconfitta consecutiva che fa slittare la squadra pesarese al 6° posto con il sorpasso di Livorno. Per i pesaresi ora è in arrivo un’altra trasferta impegnativa domenica 26 sul campo dei Cavalieri Prato-Sesto. "C’è sicuramente del rammarico per la prima meta, l’abbiamo subìta in maniera molto casuale e immeritata, a inizio partita e ci ha tarpato le ali. Il primo tempo è finito 5-0, abbiamo resistito bene, la Capitolina ha giocato sempre in attacco ma ci siamo fatti valere in difesa. Può accadere quando si affrontano squadre molto forti", dice Porcellini che è stato comunque l’autore delle due mete giallorosse di giornata: "È un gioco di squadra, non conta chi segna, l’importante era vincere. Sono due mete di squadra. Se faccio meta è perché un mio compagno mi passa il pallone o perché abbiamo fatto una buona azione. La seconda meta è arrivata da una buona azione difensiva, non ero l’unico, c’erano altri 14 giocatori coinvolti. Però è bello essere ’quello che segna’, fa piacere essere scelto come Man of the Match dai compagni, ora rialziamoci".

Ed ora però bisogna allenarsi con intensità per farsi trovare pronti domenica con i toscani, altra gara lontana dalle mura amiche. Domenica no anche per la serie C della Fiorini. La formazione cadetta è tornata dal campo della Ternana con una sconfitta per 30-29. Sorride invece l’under 17 che domenica al Toti Patrignani, per il campionato Interregionale Elite ha battuto 25-12 i pari età del Bologna. b.t.