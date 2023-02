Seconda sconfitta consecutiva per la Fiorini Rugby Pesaro. Domenica a Roma contro Villa Pamphili i giallorossi cadono, seppure di misura, con il punteggio di 28-27. Un arresto amaro, anche se i kiwi guadagnano comunque un punto, frutto del bonus difensivo. Dispiace perché Pesaro è stato pure in vantaggio nel secondo tempo, illudendosi di poter espugnare il campo laziale. I pesaresi, dopo essere stati con il muso avanti nella ripresa, sono stati nuovamente sorpassati, negli ultimi minuti del match, dai padroni di casa, maggiormente caparbi.

"Una prestazione scialba – questo commento a fine gara del tecnico Paolo Panzieri –. Siamo partiti nel primo tempo nello stesso modo in cui avevamo terminato con Primavera, non placcando e non buttandoci sul pallone. Nella prima fase del match siamo stati inesistenti in campo. Il punteggio rispecchia il nostro atteggiamento, il primo tempo è finito 25-10 a favore di Villa Pamphili. Noi abbiamo segnato solo una meta e un calcio". Un risveglio nel secondo tempo che però non è stato portato avanti fino alla fine della sfida. "Nel secondo tempo si è vista la reazione – spiega Panzieri –. Siamo entrati in campo più convinti ma non è bastato a ribaltare la situazione. Siamo riusciti a portarci in vantaggio ma poi ci siamo spenti di nuovo. Non siamo stati lucidi, abbiamo fatto numerosi falli e gli abbiamo regalato un calcio di punizione. L’unico aspetto positivo è stata la reazione nel secondo tempo, dimostra che i giocatori ci tengono, ma l’atteggiamento è sbagliato". Quello che brucia è che l’avversaria lotta per la salvezza, mentre la Fiorini per entrare nei playoff. "Abbiamo regalato un tempo ad una squadra in cerca di punti salvezza che non è fatta scappare l’occasione. È mancata la voglia di lottare. Abbiamo preparato la partita in un certo modo, ma non abbiamo fatto nulla di quello che avevamo detto. I mezzi ci sono, lo abbiamo dimostrato, ancora una volta è mancato l’atteggiamento". Una analisi lucida quella dell’allenatore del Pesaro che crede in un gruppo che ha solo bisogno di cambiare passo con la testa.

b.t.