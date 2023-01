Come era prevedibile la Fiorini cede alla capolista Lazio (8-24) ma cade in piedi. Dunque la formazione biancoblu resta imbattuta e torna da Pesaro con in tasca 5 punti, ma i giallorossi hanno venduto cara la pelle. La grinta e l’energia della formazione di casa permette ai pesaresi di passare in vantaggio.

Nel primo tempo Pesaro mette in difficoltà la corazzata romana, buttando in campo tutta la sua esperienza per avere la meglio. La Lazio reagisce partendo in attacco, ma Pesaro difende bene e rimanda il gioco nella metà campo avversaria. Le due squadre si studiano a lungo, respingendo da entrambe le parti ogni tentativo di guadagnare terreno. I pesaresi riescono a rubare un pallone in una touche, e portarlo con un bel gioco veloce sulla linea dei 5 metri, ma non riesce a concretizzare. Il punteggio si sblocca solo oltre metà del primo tempo (3-0). Da una touche la Lazio imposta la maul e riesce a portare la palla in meta (3-7). E’ Santino Franco infine a trovare spazio e firmare la meta che riporta Pesaro in vantaggio (8-7). La Lazio sfrutta la sua superiorità in touche per riportarsi in vantaggio 8-12. Nella ripresa gli avversari sfruttano una meta (8-19). Con un’azione veloce sono ancora i laziali ad andare in meta (8-24). La Fiorini non si arrende e sfrutta gli ultimi 10 minuti di gioco per cercare di ridurre le distanze e guadagnare il bonus difensivo, ma la difesa ospite non perdona e annulla ogni tentativo giallorosso.

b.t.