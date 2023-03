Nella pista di Riccione, ormai sede abituale dell’attuale stagione per inagibilità del palazzetto di Borgo Santa Maria, un’Amatori Pesaro Hockey più determinata rispetto all’ultima apparizione si arrende per 3-4 alla capolista Mirandola al termine di una piacevole e combattuta gara. Il primo tempo è equilibrato con gli ospiti avanti nel finale grazie a un contropiede a campo aperto. La ripresa inizia con il raddoppio emiliano a cui segue una convinta reazione marchigiana che si concretizza con due reti di Edgar Barberi che portano il match in parità. Il Mirandola è bravo però a ritornare avanti con due segnature su altrettante disattenzioni della difesa pesarese. Nel finale Pesaro, dopo la rete del 3-4 di Zanazzo, prova fino in fondo ad agguantare il pareggio senza tuttavia riuscirci. Pesaro ha comunque retto l’urto con la prima della classe perdendo solo di misura. Buoni segnali dunque per il proseguimento del campionato di serie B di hockey su pista. "Siamo contenti della reazione della squadra – commenta il dirigente Attilio Benoffi – contro la prima della classe era difficile, ma noi abbiamo venduto come sempre cara la pelle". Ora la concentrazione per i rossiniani sarà già al prossimo impegno sabato 25 marzo in Lombardia nella tana del Cremona. L’inizio gara è alle 20.45. Tutti i risultati: Pesaro-Mirandola 3-4, Scandiano- Cremona 5-3, Correggio A-Scandianese 7-5. Riposava Correggio B. Classifica: Mirandola e Correggio A 18, Scandiano 12, Pesaro e Scandianese 9, Cremona 6, Correggio B 0. Prossimo turno (25 marzo): Mirandola-Correggio A, Cremona-Pesaro, Correggio B-Scandiano.

b.t.