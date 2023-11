Serie B interregionale, derby appassionante. Il Bramante stende Loreto con i suoi senatori

BRAMANTE

81

LORETO

76

BRAMANTE: Delfino 18, Crescenzi 9, Ferri 25, Ricci, Sgarzini, Centis, Nicolini ne, Sabbioni ne, Stefani 4, Panzieri 5, Giampaoli 20, Cavedine ne. All. Nicolini.

LORETO PESARO: Lovisotto 14, Battisti 2, Cipriani 8, Maruca 14, Obiekwe 19, Tombari ne, Tognacci 7, Foglietti D., Broglia 3, Casoni 9, Cevolini. All. Foglietti.

Arbitri: Renga e Bonfigli.

Parziali: 12-20, 33-39, 63-60.

Note: spettatori 800 circa

PESARO

Derby spettacolo doveva essere e derby vero è stato. Con il Bramante che ha schierato i suoi senatori in prima fila delle legioni fino ad ora solo vittoriose. Una prima fila che ha subìto l’avvio impetuoso del Loreto di Foglietti, candidato da inizio d’anno ad essere l’assoluta favorita. Un avvio ad un ritmo superiore grazie soprattutto al tiro di Maruca ed ai centrimetri di Lovisotto. Una candidatura impeccabile per il Loreto, ma non purtroppo nel risultato finale a favore dei “calibani“ del Bramante alla sesta vittoria consecutiva e rimasti ancora soli in vetta. Finisce 81-76 il big match del Pala Megabox con una tribuna pienissima e soprattutto con tantissimi giovani che non hanno voluto mancare l’appuntamento.

Il Bramante di Massimiliano Nicolinini ingrana la sesta e batte la favorita numero uno del girone E della serie B interregionale. I ragazzi di coach Nicolini con un secondo tempo sontuoso in entrambe i lati del campo e con un super Ferri (25 punti 35 da 2 59 da 3 e 44 ai liberi) colgono una vittoria importante che consolida il non pronosticato primo posto in classifica per giunta da imbattuti. "Abbiamo assisito ad una partita davvero molto bella e di altissimo livello – dice Fabio Lanci – e soprattuto con un grande pathos, che il numerosissimo pubblico assiepato sulle tribune del Pala Megabox ha sicuramente gradito". I senatori del Bramante hanno voglia e desiderio di imporsi. Il duo Michele Ferri e Andrea Giampaoli sabene che ci sono serate particolari, che si potranno ricordare a lungo e raccontare ad ogni birra. Michele infila cinque bombe in avvio dell’ultimo quarto, quando Lucio Delfino aveva già consegnato al suo allenatore il primo vantaggio “blue“ della serata (40-39 al 21’). Ferri e Giampaoli si alternano a bombardare i canestri del Loreto, rispondendo colpo su colpo al lungo Kingsley Obiekwe, che si è imposto in serie nelle ultime stagioni. Il giocatore della Guinea Equatoriale è affiancato dall’ex Vuelle Federico Tognacci e dall’intremontabile Isacco Lovisotto, che nel finale viene lasciato a lungo in panchina. E’ la vittoria soprattutto della pesaresità, quella che Nicolini e soci possono e devono festeggiare, mentre i “calibani“ presenti numerosi segnalano il successo del basket della Casa del Popolo su quello della Parrocchia. O no?

Luigi Luminati