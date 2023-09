Serie B interregionale : si gioca alle 18 al Pala Megabox. Loreto-Pisaurum, primo derby con dei chiari rapporti di forza

Oggi al PalaMegabox (ore 18) amichevole tra Loreto e Pisaurum, squadre che giocano entrambe in serie B interregionale. L’ingresso è gratuito.

Qui Loreto. "Sarà un altro test per valutare a che punto siamo con la preparazione sia fisica che tattica – dice coach Foglietti –: è passata una settimana dall’ultima amichevole con Sant’Arcangelo, verificheremo se abbiamo fatto passi avanti. Incontriamo una squadra della nostra stessa categoria, quindi sarà necessario il giusto approccio. Il punteggio non ha nessuna importanza, in questo momento i valori di entrambe le formazioni non sono reali".

Qui Pisaurum. "L’amichevole con Loreto è un altro passo per progredire sulla condizione tecnico-tattica che ancora è insufficiente – afferma coach Maurizio Surico –. Credo sia palese che abbiamo obiettivi opposti, noi per salvarci e loro per un campionato di vertice. Interessante vedere come i nostri ragazzi si comporteranno di fronte ad in primo test proibitivo. Non sarà della gara Pipitone che dovrà rimanere a riposo e anche Filippo Rossi è in dubbio. Ma sarà un primo test importante dal punto di vista mentale". La Baseart è stata presentata nei giorni scorsi al Conad di via Canale, uno degli sponsor della squadra.

"Per noi è il primo anno in B – dice capitan Davide Vichi –, non sarà facile, ma daremo tutto per restare in questa categoria prestigiosa. Abbiamo allestito un gruppo che è un mix di esperienza e gioventù. Lo spogliatoio è già unito, poi parlerà il campo".

b.t.