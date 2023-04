Serie C, buona la prima per la Papalini Pesaro Valanga di punti a Riccione, ora Torre Pedrera

Ottima partenza per la Papalini Baseball Pesaro (foto Bicchiarelli) che nella prima partita della stagione guadagna la vittoria in trasferta contro la squadra di Riccione nel campionato di serie C. Un risultato netto 2-18 che mette in luce la buona preparazione della squadra guidata da Iacomucci e Baldassarri. La volontà di essere incisivi e cinici ha portato tutto l’attacco biancorosso a non risparmiarsi a suon di valide e basi rubate di fronte ad un avversario che comunque scontava lo svantaggio di avere una lunga fila di giocatori infortunati. In battuta tutta la squadra si è comportata bene e con disciplina, da menzionare Mirko Ruspini che con un lungo singolo ha permesso il primo vantaggio pesarese, ed una brillante prestazione di Luca Candiracci Luca. Sul monte di lancio l’esordio del giovane under 18 Francesco Marcuccio è stato molto positivo. "Abbiamo compiuto solo il primo passo di questa stagione" commenta il manager Iacomucci, soddisfatto anche il presidente Cristiano Crinelli e tutto il suo staff. Domenica esordio casalingo in serie C contro il Torre Pedrera allo stadio Norberto Crinelli di Pesaro. Si inizia alle 15.

b.t.