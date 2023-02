Serie C femminile, Blu Battistelli cerca l’impresa Domani la semifinale delle Final Eight a Fermo

Terminata la prima fase del campionato di serie C femminile con il primo posto con 47 punti conquistati, la Battistelli Blu Volley Pesaro (foto Bianca Boccioletti) si prepara per le Final Four di Coppa Marche. Domani alle 17,30 c’è in programma la semifinale a Cascinare (Fermo) con il Real San Costanzo in una partita secca: chi vince vola in finale. "E’ una partita importante dopo un percorso perfetto, non solo in campionato, ma anche in Coppa Marche – queste le parole del presidente della Blu Volley Alfonso Petroselli –. Siamo giunti a questa fase finale giocando una buonissima pallavolo ed ora vogliamo arrivare fino in fondo per dare il giusto valore ai sacrifici fatti". La squadra sta ritrovando il ritmo e la forma fisica che si era un po’ appannata ultimamente ed è rientrata in campo anche Nicole Spinaci assente qualche tempo a causa di un infortunio sa ginocchio. "Saremo al completo e quindi chiediamo alle ragazze di scendere in campo attente e determinate per ottenere il massimo risultato. La società ci crede". La squadra è allenata dall’esperto tecnico Luca Giulianelli che ha preso il posto in panchina di coach Alberto Danilo.

b.t.