Serie C femminile. L’Olimpia infila la seconda perla

L’Olimpia Pesaro infila la seconda vittoria consecutiva nel campionato di serie C femminile. A farne le spese, questa volta, è stata la Blubasket Spoleto battuta con il risultato di 56 a 37. Le ospiti sono arrivate a Pesaro con una formazione largamente rimaneggiata, solo in sette elementi, e prive fra l’altro anche dell’allenatore in panchina. Le pesaresi sembrano approcciare nel modo giusto, salvo poi perdersi dopo il primo quarto. La squadra sembra priva di intensità. La differenza fra le due compagini è netta e ciò permette, grazie a brevi momenti di lucidità delle biancoblu di condurre tutta la partita e di allungare nel punteggio. La partita termina sul +19 per l’Olimpia che così mette nel proprio carniere altri due punti, che danno sicuramente morale in vista del prossimo impegno, l’ultimo per questo 2023, a Pescara, contro un’avversaria di alto livello.

"Sono contento per i due punti che siamo riusciti a portare a casa - dice coach Marco Giovanelli -. Non posso dire lo stesso, però, per quanto riguarda l’atteggiamento della squadra. Non è stata una partita sicuramente facile dato che le ospiti hanno giocato a zona per tutti i 40 minuti, ma sicuramente la nostra intensità, specialmente in fase difensiva, e i troppi palloni persi in attacco sono stati pessimi. Prendiamo comunque per buona la vittoria e pensiamo già al prossimo impegno con Pescara che richiederà un’altra concentrazione". Il prossimo impegno, dunque, in programma domenica 10 dicembre alle 17.30 in trasferta, contro la Yale Pescara, è di quelli tosti. Dopo cinque giornate l’Olimpia si trova in terza posizione in classifica, mentre l’avversaria del prossimo turno è prima. Quindi sarà un match in cui la posta in palio è alta. Entrambe le formazioni hanno sei punti in carniere, Pescara però ha giocato una partita in meno avendo già osservato il turno di riposo a causa del campionato dispari.

Beatrice Terenzi