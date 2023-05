Serie C Gold Playoff: 72-64, sabato gara 3 a Pesaro

MORETTI

72

PISAURUM PESARO

64

MORETTI : Landoni 19, Ciarpella 18, Monacelli 12, Bazani 10, Rosettani 6, Vallasciani 3, Tyrtyshnik 2, Botteghi 2, Fermani. N.e. Felicioni. All. Schiavi.

PISAURUM PESARO: Clementi 22, Bini 16, Beligni 12, Gnaccarini 8, Giunta 6, Vichi, Cecchini, Komolov. N.e. Cardellini e Bianchi. All. Surico.

Arbitri: Uncini di Jesi e Bonfigli di Offida.

Parziali: 17-23, 34-30, 55-52, 72-64.

Tutta un’altra partita, stavolta. Ed è mancato poco che in gara-2 delle Finals il Pisaurum, oltre a mitigare la figuraccia di domenica, riuscisse a confezionare il colpo gobbo nonostante l’indisponibilità degli infortunati Cardellini e Bianchi. Gli ospiti hanno messo l’anima per pareggiare i conti e spostare l’inerzia dalla loro parte. E dopo aver spadroneggiato nella prima parte della sfida (8-18 al 5’) ed essere riusciti a ricucire poi i punti di decalage accusati nel terzo quarto (51-37 al 25’), ancora a un soffio dal termine (66-64 al 38’) stavano spaventando la Moretti con concrete possibilità di farcela. Decisivo a quel punto un antisportivo fischiato a Giunta, che ha mandato in lunetta Ciarpella per il 68-64 prima che un contropiede di Bazani sancisse il de profundis per i rivali. Pisaurum con tonnellate di adrenalina addosso e Virtus brutta copia di gara-1, con percentuali di tiro non alla sua altezza. Il club ospite ha contestato ripetutamente gli arbitri, rei secondo i pesaresi di coach Surico (foto) di una direzione a senso unico. Bazani ko nel 2° quarto (sopracciglio spaccato) ma rientrato dopo l’intervallo. I migliori: Ciarpella e Clementi. Partita combattuta e serie al meglio delle cinque. Sabato terzo confronto a Pesaro.

Mario Pacetti