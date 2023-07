Serie C, il Fano non molla e va all’attacco Mancini fa ricorso contro l’esclusione

Dopo l’Alcione Milano anche il Fano ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per far valere le proprie ragioni in merito all’esclusione dalla graduatoria dei ripescaggi in serie C decisa dal Consiglio Federale della Figc il 24 luglio. L’avvocato Vincenzo Nunziata, che presiede la sezione del Collegio del Coni, ha fissato l’udienza a partire dalle 19 di lunedì per l’esame dei ricorsi nel seguente ordine: prima verrà discusso quello dell’Alcione Milano, poi quello della Spal e infine toccherà all’Alma Juventus Fano. Difficile fare pronostici sull’esito di questa richiesta in una situazione del calcio italiano come quella attuale dove tra Serie B e Serie C, ricorsi e contro-ricorsi, ballano una decina di squadre che attendono ancora di conoscere la categoria in cui giocheranno il prossimo campionato. Resta il fatto che con la presentazione del ricorso viene ottemperata da parte del nuovo proprietario del club granata, Benedetto Mancini, l’unica condizione vincolante che era stata messa dall’ormai ex presidente Mario Russo nell’accordo preliminare per la cessione del pacchetto di maggioranza delle quote della società Alma Fano Juventus 1906 s.r.l. e del settore giovanile. A questo punto l’imprenditore romano Benedetto Mancini potrà presentarsi a Fano la prossima settimana con il titolo di essere il socio di maggioranza dell’Alma e illustrare le sue intenzioni. È certo fin da ora che il nuovo proprietario non troverà una bella accoglienza da parte dei tifosi granata, come gli striscioni di contestazione appesi due giorni fa sui muri dello stadio "Mancini".

I rappresentanti dei club hanno incontrato nel frattempo anche il sindaco Massimo Seri. Una ventina di loro si sono soffermati, venerdì scorso, davanti all’ingresso del consiglio comunale, prima dell’inizio della seduta, a parlare con il primo cittadino esprimendo tutta la preoccupazione per l’arrivo di un personaggio assai chiacchierato nel mondo del calcio. Il curriculum che questo imprenditore ha collezionato in questi ultimi anni con società come Latina, Rieti, Catania e Giarre non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi fanesi che temono un futuro piuttosto buio, per questo hanno chiesto a Seri di avviare un confronto con Mancini al fine di capire quali saranno i suoi intendimenti riguardo l’allestimento di una squadra che al momento, per la stessa ammissione del suo allenatore Marco Scorsini, può lottare al massimo per la salvezza. Non è ovviamente quello che si aspettano i tifosi fanesi, specie dopo la seconda bocciatura di fila del ripescaggio in C e la rivoluzione messa in atto da Mario Russo che appena un mese fa parlava di "rinnovato impegno alla pianificazione della nuova stagione, che a prescindere da chi ne sarà protagonista sul campo, sarà comunque modellata sugli stessi criteri che hanno ispirato quella appena conclusa". E abbiamo visto che è andata.

Infine, Giovanni Nappo, 26enne centrocampista ex granata, ha firmato ieri per il Lentigione.

