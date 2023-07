Serpilli rimane in A2 L’Assigeco Piacenza punta ancora in alto

Continuerà nel campionato di Serie A2 la carriera di Michele Serpilli, ala cresciuta nel settore giovanile della VL Pesaro e reduce da un campionato di A2 a Chieti chiuso con 10,1 punti e 5,4 rimbalzi di media a partita. Serpilli ha ulteriormente migliorato le prestazioni rispetto a San Severo anche in una stagione complicata e sfortunata come quella di Chieti. Michele, classe 1999, ha firmato per la prossima stagione con l’Assigeco Piacenza, squadra di serie A2 che lo scorso anno ha partecipato ai playoff, uscendo solo con la Pistoia poi promossa nella massima serie. Per Serpilli potrebbe anche essere l’occasione giusta per puntare in alto.

A proposito di pesaresi in maglia azzurra dobbiamo registrare la convocazione di Nicolas Alessandrini, classe 2001, in nazionale Under 23 3x3 nella Nations League di Voiron in Francia, dove gli azzurri hanno chiuso al terzo posto. Molto positivo l’ala pivot, che ha disputato una grande stagione di serie B a Orzinuovi, conclusa con i playoff. Sempre in azzurro c’è anche l’allenatore della Vuelle Giovanni Luminati che è in partenza come assistente della nazionale Under 18 di Andrea Capobianco dopo il raduno di Roseto. Destinazione il torneo internazionale di Logrono in Spagna, dove gli azzurri affronteranno Lituania, Spagna e Grecia in preparazione degli Europei, in programma in Serbia dal 22 al 30 luglio.

Ultime notizie anche dal Loreto (B Interregionale) con la conferma dei pesaresi Francesco Benevelli e Diego Foglietti, protagonisti dell’ultima annata in serie C.