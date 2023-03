"Serve un Fano normale per vincere il derby"

Christian Bonacchi, 23 anni ancora da compiere, difensore di piede destro, è uno degli over più giovani di questo Fano, ma tra i più affidabili della retroguardia granata e non a caso ha disputato 28 partite su 28 gare di campionate senza mai uscire anzitempo dal campo. Toscano di Pistoia, Bonacchi è cresciuto nelle giovanili del Carpi quando la squadra emiliana stava vivendo il massimo splendore.

Come è finito in serie D?

"Con il Tolentino di mister Mosconi, quindi all’inizio di questa stagione la preparazione con l’Ancona dove però non ero una prima scelta per cui ho pensato che sarebbe stato meglio giocare che fare panchina".

E allora la destinazione Fano… "Per la verità avevo anche altre richieste, il Legnago ad esempio che è attualmente primo nel Girone C, ma poi ha prevalso il fatto che quando sono arrivato a Fano già conoscevo i vari Padovani, Capezzani, Severini e così ha prevalso l’idea di giocare con il mister con il quale si era già instaurato un certo feeling...".

Contento della scelta fatta?

"Certamente, sono stato accolto come in famiglia, per cui, pur arrivando con qualche giorno di ritardo mi sono trovato subito bene".

Domenica al "Mancini" arriva la Vigor Senigallia, seconda in classifica, in quello che è considerato, seppure impropriamente, un derby.

"Penso che sia una partita importante soprattutto per la cornice di pubblico che ci attendiamo. Nella nostra testa c’è soprattutto il desiderio di ribaltare la sconfitta dell’andata, però non dobbiamo commettere l’errore di farci prendere dall’ansia di prestazione. Dobbiamo cercare di giocare una partita normale, con la giusta forza e determinazione e con le nostre capacità, il pressing innanzituto, così come abbiamo fatto nelle ultime giornate".

Come giudichi fin qui la stagione del Fano?

"Buona. Siamo partiti bene, poi abbiamo avuto un momento di difficoltà, ma lì siamo stati bravi a ricompattarci tutti insieme e siamo ritornati a fare i risultati, a cominciare dalla vittoria a Pineto in casa della capolista. Mancano ancora sei gare, la strada è ancora lunga, però direi che possiamo puntare ancora a raggiungere un importante traguardo come sono i playoff".

Il tuo futuro?

"Oggi come oggi punto a chiudere bene il campionato, magari senza saltare una partita. Poi si vedrà. È normale che se dovesse capitare una richiesta dal mondo dei professionisti mi piacerebbe fare questa esperienza, come pure penso che, in caso contrario, rimane al Fano anche nella prossima stagione sarebbe una opzione importante". Oggi pomeriggio allenamento della squadra al "Mancini".

Silvano Clappis