Settimana amara per le squadre pesaresi. Tutte battute dopo aver cullato la vittoria

Settimana amara quella scorsa per le tre formazioni della provincia militanti nel campionato di Serie C unica. Nessuna è riuscita a ottenere i due punti al termine di partite tirate fino all’ultimo minuto. In una classifica sempre più corta (tra l’8° e il 17° ed ultimo posto ci sono 4 punti di differenza), la più avanti delle tre è la Bartoli Mechanics, che torna a casa dall’ostica trasferta di Perugia con un’amara sconfitta per 51-49, staccandosi così dal secondo posto virtuale condiviso con Montemarciano. Il primo quarto è dei migliori per i ragazzi di coach Paolini, che partono forte e provano a indirizzare l’incontro sul 14-25, prima di pareggiare il secondo parziale e mantenere così il +11 all’intervallo. Al rientro in campo però l’attacco forsempronese si blocca, segnando solo sei punti in ciascuno degli ultimi due quarti e permettendo la rimonta di Perugia. Arrivata già a -4 a dieci minuti dal termine, la rimonta degli umbri viene completata nella volata finale che toglie Perugia dall’ultimo posto. Non bastano perciò i 14 punti di Pagliaro e i 10 di Santi.

Continua il momento difficile del Basket Giovane, che rimane fermo a 8 punti e si trova ora imbottigliato nel gruppone di cinque squadre a pari merito. Nel match casalingo di sabato scorso, nonostante il rientro di capitan Santinelli, il Basket Giovane è costretto a cedere 53-59 alla Virtus Assisi. La partita è molto combattuta fin dalla palla a due: il primo quarto termina in parità 16-16 ma poi la formazione umbra riesce a mettere la testa avanti all’intervallo (32-36). La squadra allenata da coach Donati ha però la forza di rimettersi sotto, rimanendo attaccata sul -1 all’inizio del quarto periodo prima che Assisi nel finale riesca a scavare il distacco decisivo. Partita a basso punteggio dove l’unico in doppia cifra è Gueye con 14 punti.

Cade anche la Mec System Urbania in trasferta a Osimo, (88-83) anche qui dopo aver approcciato benissimo la partita. Il primo quarto è ottimo, 16-25 il parziale, ma i padroni di casa non mollano di un centimetro e si rifanno sotto con un contro parziale di 27-18 che pareggia la partita al ventesimo sul 43-43. Nel secondo tempo la partita resta equilibrata, ma con due piccoli parziali Osimo costruisce il +5 finale. Per la prima volta Dominguez ne segna solo 9, Di Coste con 27 punti e Altieri con 19 cercano di colmare la differenza senza però riuscire nella missione di conquistare i due punti.

Leonardo Selvatici