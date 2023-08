Settore giovanile PESARO: Mattia Costa responsabile vivaio Vuelle

Definiti i nuovi incarichi nel settore giovanile della Vuelle dopo la promozione di Giovanni Luminati (che rimane coach dell’Under 19) nello staff della prima squadra. Mattia Costa (foto) è il nuovo responsabile del vivaio biancorosso, oltre che coach dell’Under 17 e 15. Manuel Bertoni (che arriva da Senigallia) sarà l’assistente sia degli U19 che degli U17 e guiderà la serie D, a cui si è deciso di partecipare con le annate 2006-2007 con la società satellite del Real. Alfredo Iannetti e Edoardo Santinelli saranno gli assistenti dell’Under 15. Affidato a Davide Tamburini l’incarico di preparatore atletico dell’U19, mentre Stefano Lavanna si occuperà di U17 e U15. Il fisioterapista è Matteo Aluigi, i dirigenti accompagnatori Alfredo Iannetti (U19), Stefano Tonti (U17) e Giuseppe Tartaro (U15).

Walter Magnifico, che sarà dirigente responsabile del settore giovanile insieme ad Alfredo Iannetti, sottolinea.

"Ci teniamo a ringraziare Paolo Calbini, Fabio Mancini e il preparatore Eliano Crudelini, che dopo diversi anni non saranno più con noi per scelte personali e maggiori impegni: sono stati importanti per la crescita dei nostri ragazzi. Un in bocca al lupo a chi esce dal vivaio dopo un’annata indimenticabile per iniziare la sua carriera, approdando in B interregionale: Pietro Sablich (Oleggio), Elia Sgarzini (Bramante), Leonardo Prenga (Teramo), Leonardo Tombari (Loreto), Matteo Grimaldi e Mamoudou Dia, tornato a Padova".

Il reclutamento di quest’anno ha portato in città Francesco Stazi (2006) da Fabriano, Pietro Reginato (2007) da Basket Dueville Vicenza, Riccardo Leonardi (2009) da Blu Star Viterbo e Brehima ’Pogba’ Fainke (2005) che sarà nei dodici della serie A oltre che negli Under 19. L’attività giovanile inizierà il 23 agosto.

"Abbiamo deciso - conclude Walter - di lasciare anche l’Under 14 Elite ai Bees e concentrarci sulle annate che conducono alle finali nazionali. Faremo poi un monitoraggio su tutti i vivai per vedere quali ragazzi sono pronti ad entrare nell’Under 15".

e.f.