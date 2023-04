Sfumata la coppa c’è da salvarsi L’Italservice chiama i suoi tifosi

Le Final Four sono state archiviate con l’amaro in bocca. Ma ora bisogna voltare subito pagina, c’è una categoria da mantenere. L’Italservice saluta la Coppa Italia persa nella finale con San Giuseppe e si rituffa in campionato. Oggi c’è uno scontro salvezza fondamentale da disputare davanti al pubblico del PalaFiera. Arriva infatti la formazione sarda del Monastir. Lo start è alle 20,30. Stasera Pesaro deve assolutamente conquistare i tre punti in palio. A suonare la carica è Mauro Canal uno dei giocatori storici di mister Fulvio Colini: "Siamo vicini a giocarci tanto, tantissimo per il mantenimento della categoria. Il Monastir è in ritardo di tre lunghezze, occupa la zona retrocessione diretta e dobbiamo assolutamente allontanarli. Staccarli. Cosa dovrà fare Pesaro per salvarsi? Vincere, raccogliere l’intera posta in palio qualsiasi volta sia possibile. Non conosco altri metodi. Di certo, abbiamo dimostrato il nostro valore alle Final Four, ora bisogna confermarsi in serie A. Con l’affetto della nostra gente, che aspettiamo come non mai al PalaCampanara". Il numero 11 dei marchigiani dunque lancia un messaggio: è’ importante che il pubblico oggi venga a sostenere i propri beniamini in un match molto delicato e aiuti la squadra a tagliare il traguardo di restare nella massima serie. La sfida di oggi rientra nella 25ª giornata della regular season. Attualmente gli scudettati sono dodicesimi con 26 punti. Gli avversari di turno quattordicesimi a quota 23. A dare la carica a capitan Tonidandel e compagni ci pensa il presidente Lorenzo Pizza che dice: "La squadra alle Final Four di Napoli ha lottato fino alla fine, vincendo una grande semifinale e disputando una finale generosissima. Non posso che applaudire i miei ragazzi, lo staff e tutti quei tifosi che ci hanno inondati di affetto, sostegno e amore. Adesso però testa al campionato perché abbiamo ancora un importante obiettivo da raggiungere, la salvezza". Dopo tanti anni vissuti da regina l’Italservice quest’anno si trova a lottare per mantenere la massima serie. In questa stagione il club pesarese non è riuscito mai a schierare la squadra al completo, è stato infatti falcidiato dagli infortuni.

b.t.