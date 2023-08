Si comincia con i big match: Urbania-Osimana a Pesaro

Con 13 giorni d’anticipo rispetto all’anno scorso il campionato di Eccellenza che quest’anno festeggia il 33° compleanno, ha il suo calendario. Dopo le vicissitudini di tre anni fa legate al Covid (5 gare giocate e poi annullate e il mini torneo a due gironi da 6 squadre ciascuno) e la composizione, due stagione fa di un girone a 17, l’anno scorso si è ritornati a 16 squadre, format confermato anche quest’anno. Il primo campionato di Eccellenza (91-92) fu vinto dalla Maceratese, l’ultimo (2022-23) dall’Atletico Ascoli. Il maggior numero di presenze in questo campionato le vanta l’Urbania (22). In programma 30 giornate, la prima domenica 10 settembre, l’ultima il 28 aprile del 2024.

Hanno vinto il campionato di Eccellenza 9 volte le maceratesi, 7 volte le pesaresi, 11 volte (tra ascolane e e picene), 4 volte le anconetane (Jesina, Ancona, Castelfidardo, Vigor Senigallia) e sei anni fa una della provincia di Fermo (Montegiorgio). Tranne quattro stagioni fa dove la favorita era l’Anconitana e invece vinse il Castelfidardo, i pronostici non hanno mai tradito. Nell’ordine hanno vinto gli ultimi 15 campionati: il Bikkembergs Fossombrone, Sambenedettese, Ancona, Maceratese, Matelica, ancora Samb, Folgore F., Civitanovese, Sangiustese, Montegiorgio, Tolentino, Castelfidardo, Porto d’Ascoli, Vigor Senigallia e Atletico Ascoli.

Novità. L’obbligo di impiegare gli under da 3 scende a 2. Quindi in questa stagione dovranno scendere di in campo almeno 2 under: 1 nato dal 1-1-2003 in poi e 1 nato dal 1- 1- 2004 in poi.

Nessun anticipo predeterminato, tutte e 16 le compagini giocheranno di domenica. Sarà comunque data facoltà alle società di accordarsi per anticipare al sabato, previa richiesta e nei termini consentiti, al Comitato Regionale. L’Atletico Az

zurra Colli giocherà dall’8ª di andata alla 2ª di ritorno alle ore 15, la Maceratese sempre alle ore 15.

La prima giornata ha in programma subito dei big match, tra questi: Urbania-Osimana, Civitanovese-Urbino, Sangiustese- Tolentino, Montegiorgio- Jesi. Ecco comunque le prime due giornate complete del calendario che pubblicheremo interamente domani: Prima giornata: Atletico Azzurra Colli-Monturano; Civitanovese- Urbino; K Sport Montecchio Gallo-Castelfidardo; Montegranaro-Montefano; Montegiorgio-Jesi; Maceratese-Chiesanuova; Sangiustese-Tolentino; Urbania-Osimana. Seconda giornata: Castelfidardo-Montegranaro; Chiesanuova- Sangiustese; Jesi- Atletico Azzurra Colli; Urbino-Maceratese; Montefano- Montegiorgio; Monturano- Urbania; Osimana- Civitanovese; Tolentino- K Sport Montecchio Gallo.

Alla quarta giornata (1 ottobre) il derby Urbino-Urbania, all’ottava Urbino-Montecchio Gallo. La prima sosta ci sarà al giro di boa, dopo la gara del 17 dicembre si ritornerà in campo il 7 gennaio 2024 l’altra sosta nel girone di ritorno, dopo la partita del 17 marzo si rigioca il 7 aprile.

La prima classificata sale in serie D, l’ultima scende in Promozione. I playoff (dalla seconda alla quinta) mettono in palio un posto per gli spareggi nazionali, i playout (quintultima contro penultima e quartultima contro la terzultima, assegneranno, loro malgrado, altre due retrocessioni.

Amedeo Pisciolini