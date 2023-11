Si gioca alle 20.30, botteghini aperti dalle 18.30. Totè e Buscaglia sono i due grandi ex di serata

Palla a due alle 20.30 e botteghini aperti due ore prima. Per chi non sarà al palas c’è la diretta su Eurosport 2, oltre che su Dazn. Gli arbitri designati per questa sera sono Roberto Begnis, Andrea Bongiorni e Matteo Lucotti. Questa sarà la gara numero 24 tra Pesaro e Napoli in Serie A, con 12 sfide giocate in regular-season. In totale, la Vuelle è avanti 13-10 nel totale e 9-3 per gli scontri diretti giocati in casa. Totè è un ex della serata, è andato a referto per la Gevi nelle ultime 9 gare della stagione 2122, calcando il parquet solo in tre di queste occasioni. Il suo coach a Napoli era proprio Buscaglia. "Veniamo dal ko con la Virtus mentre Pesaro da una grande vittoria contro Milano - sottolinea Milicic -. Affrontiamo una sfida molto dura, dovremo produrre una grande prova difensiva sia dal punto di vista individuale che di squadra".