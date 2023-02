Si gioca anche Siena-Torres

Non solo Vis Pesaro-Pontedera. Oggi in campo anche il posticipo del 27esimo turno Siena-Torres (19:30), inizialmente fissato per domenica ma poi spostato per l’evento sismico che ha colpito la città del Palio.

La classifica: Reggiana 61, Cesena 57, Entella 53, Ancona 48, Gubbio 43, Carrarese 43, Pontedera 41, Siena 39, Rimini 37, Fiorenzuola-Lucchese 36, Fermana 35, Torres-Recanatese 29, Vis Pesaro 28, San Donato 26, Alessandria 25, Olbia 24, Imolese 20, Montevarchi 19. Vis, Pontedera, Siena e Torres con una gara in meno.

Il programma del prossimo turno, domenica (28ªgiornata). Ore 14,30: Gubbio-Fiorenzuola (Gandino di Alessandria), Rimini-Siena, San Donato-Fermana (Bozzetto di Bergamo), Torres-Alessandria (Canci di Carrara); ore 17,30: Ancona-Olbia (Di Francesco di Ostia Lido), Carrarese-Imolese (Longo di Cuneo), Entella-Montevarchi (Rinaldi di Bassano), Lucchese-Vis Pesaro (Pacella di Roma 2), Recanatese-Pontedera (Di Reda di Molfetta). Lunedì ore 20:30: Cesena-Reggiana (Nicolini di Brescia).